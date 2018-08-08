Makedonya’da referandum öncesi flaş gelişme!

Makedonya’da partiler ve sivil toplum örgütleri, ülkenin isminin değiştirilmesi için yapılacak referanduma karşı kriz karargahı kurdular.

Ülkenin yeni adının “Kuzey Makedonya” olmasını istemeyen Makedonlar, “Makedonya boykot ediyor” adlı kampanyayı başlatmak için kriz karargahı kurdu. Referandumu boykot eden 28 sivil toplum örgütü, ortak muhtıra imzaladı.

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Tek Makedonya Partisinin Genel Başkanı Yanko Baçev'in önderlik ettiği, boykot karşıtı cepheye, ülkenin en güçlü muhalefet VMRO-DPMNE'nin eski üyesi Filip Petrovski ve SDSM'nın eski Üsküp şehir organizasyon başkanı Lyupço Paleski de destek veriyor.

Yaptığı açılış konuşmasında Baçev, hükümet değiştikten sonra, Yunanistan ile imzalanan anlaşma ve anlaşma sürecin parçası olanlarla hesaplaşacaklarını söyledi.

Yunanistan’daki “Makedonya” bölgesiyle aynı ismi taşıdığı için ülkeler arasında 25 yıldır kriz vardı. İsim sorununun çözümüne yönelik tarihi anlaşma Temmuz'da imzalanmış, Makedonya'nın yeni adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olmasına karar verilmişti. İHA