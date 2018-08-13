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Almanya’dan son dakika gelişmesi… Merkel’den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ve ABD arasındaki kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD-Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye'nin yanında olduğunu belli eden peş peşe açıklamalarda bulunan Almanya'da bugün Merkel konuştu. Merkel, Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın kimsenin yararına olmayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:16 13 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Almanya’dan son dakika gelişmesi… Merkel’den flaş Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ve ABD arasındaki kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD-Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye'nin yanında olduğunu belli eden peş peşe açıklamalarda bulunan Almanya'da bugün Merkel konuştu. Merkel, Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın kimsenin yararına olmayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya’nın iki gündür peş peşe yaptığı Türkiye yanlısı açıklamaların ardından bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuştu… Merkel, “Türkiye’de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değildir” açıklamasını yaparken, Türkiye’de merkez bankasının bağımsız olmasının önemli olduğunu duyurdu.

Merkel, Almanya’nın Türkiye’de ekonomik refah olmasını istediğini de dile getirdi. Berlin’de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Merkel, “Bağımsız bir merkez bankası için her şey yapılmalı” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 17:2313.08.2018
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