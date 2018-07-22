Milyonların önünde doğum yaptı

YouTube üzerinden ürettiği içerik ve videolarıyla tanınan Sarah Schmid herkesi şaşırtmayı başardı. 36 yaşındaki kadın önceki gün canlı yayında milyonlarca insanın gözü önünde doğum yaptı. 6 çocuk annesi Schmid, "Dışarıda doğum yaptığımda daha rahat oluyorum ve hiçbir ilaç ve sakinleştiriciye ihtiyaç duymuyorum" dedi.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte şöhret olmak oldukça kolay… Bunun en son örneği ise Sarah Schmid isimli bir kadın. YouTube üzerinden paylaşımlarda bulunan ve bu sayede şöhret olan Sarah Schmid canlı yayında doğum yaptı.

6 çocuğu bulunan ve eşiyle birlikte müstakil bir evde yaşayan Schmid önceki gün yaptığı kayıtta yaklaşık 1.4 milyon insanın izlediği bir içerik üretti. Altıncı çocuğunun doğumunu canlı yayında izleten Schmid, “Ben dışarı çıktığımda çok rahatlıyorum ve gerilmiyor. Gergin hissedersem gökyüzüne bakıyorum” dedi.

Schmid, evinin bahçesinde doğum yaparken hiç zorlanmadığını ve iyi hissettiğini dile getirirken, açık havanın kendisini rahatlattığını ve dolayısıyla hiç ilaç veya sakinleştirici almadığını söyledi.