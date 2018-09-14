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Okulda fotoğraf skandalı… Kaş yapayım derken göz çıkardılar

Fransa'da bir okulda büyük bir skandala imza atıldı. Sanat okulu Emile-Cohl'ün internetteki tanıtım fotoğrafında çok kültürlülük izlenimi vermesi için bazı beyaz öğrencilerin yüzlerinin siyaha boyandığı ve dijital olarak araya siyah öğrencilerin eklendiği ortaya çıktı.

android-time 10:49 14 Eylül 2018
Haberler Dünya
Okulda fotoğraf skandalı… Kaş yapayım derken göz çıkardılar
Fransa'da bir okulda büyük bir skandala imza atıldı. Sanat okulu Emile-Cohl'ün internetteki tanıtım fotoğrafında çok kültürlülük izlenimi vermesi için bazı beyaz öğrencilerin yüzlerinin siyaha boyandığı ve dijital olarak araya siyah öğrencilerin eklendiği ortaya çıktı.

Fransa’nın Lyon kentindeki okul, sosyal medyada fotoğrafın orijinalinin yayınlanmasından sonra özür diledi. Fotoğraf bir süre sonra siteden kaldırıldı.

Emile-Cohl, öğrencilerin bir galeride çektirdikleri toplu fotoğrafta yapılan değişiklik için Amerikan tanıtım şirketini suçladı.

Üstteki fotoğraf orijinal, alltaki kare ise fotoşop kullanılmış hali.

Üstteki fotoğraf orijinal, alltaki kare ise fotoşop kullanılmış hali.

Okulun yöneticileri fotoğraftaki rötuşlardan öğrencilerin uyarısıyla haberdar olduklarını ve bu eylemi onaylamadıklarını söyledi.

Okul Müdürü Antoine Riviere, Los Angeles’taki yeni kolejleri için bir Amerikan halkla ilişkiler şirketine bazı fotoğraflar gönderdiklerini ve bilgileri olmadan bunların değiştirildiğini söyledi, “Bu, okulumuzun temsil ettiği değerlerin tamamen antitezi” dedi.

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