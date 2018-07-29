Özil’in çıkışından sonra Almanya #MeTwo ile ayaklandı

Mesut Özil'in Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılmasının ardından Almanya'da yaşayan göçmen kökenliler gündelik yaşamda karşılaştıkları ırkçı davranışları sosyal medyada paylaşıyor. Göçmenler, sosyal medyada #metwo hashtagini kullanıyor.

Mesut Özil’in Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılmasının ardından, sosyal medyada ırkçılık tartışmaları hız kazandı. Binlerce kullanıcı Twitter üzerinden #MeTwo etiketiyle gündelik hayatta karşılaştıkları ırkçı davranışları paylaşıyor. #MeTwo etiketi Almanya’da trend olurken, birçok ünlü isim ve politikacı da attıkları tweetlerle harekete destek verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas attığı tweette “Almanya’da ırkçılığın artık bir problem teşkil etmediğini düşünen varsa ona #MeTwo tweetlerini okumasını tavsiye ederim. Bu kadar çok insanın sesini yükseltmesi hem etkileyici hem de acı verici” ifadelerini kullandı. Maas kampanyaya da destek çağrısı yaptı: “Sesimizi onlarla birlikte yükseltelim: Irkçılığa karşı her zaman, her yerde”.

#MeTwo etiketiyle çarşamba gününden bu yana on binlerce tweet paylaşıldı. Bunlar arasında gazeteciler ve basın mensupları da var. Der Spiegel dergisi muhabiri Hasnain Kazim “Tıklım tıklım dolu otobüsteki tek beyaz olmayan bensem, otobüse bir polis biner ve tek kimliğini göstermek zorunda olan ben olurum. #MeTwo”.