Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Porto Riko’da Maria Kasırgası’nın 4 bin 600 can aldığı açıklandı

ABD'de yürütülen bir araştırma Porto Riko'da geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgası nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

android-time 19:26 29 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Porto Riko’da Maria Kasırgası’nın 4 bin 600 can aldığı açıklandı
ABD'de yürütülen bir araştırma Porto Riko'da geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgası nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko’da etkili olan kasırga ve sonraki üç aylık dönemde 20 Eylül-31 Aralık 2017 tarihlerinde 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERKasırga Sokotra'yı vurdu! 507 aile tahliye edildiKasırga Sokotra'yı vurdu! 507 aile tahliye edildi

ÖLÜM ORANLARI YÜZDE 60 ARTTI

Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria’nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı belirtildi. Araştırmacılar bu rakamın hesaplanmasında kasırga sonrasında ülkedeki sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle yaşanan ölümlerin de dahil edildiğini bildirdi. Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Araştırmanın sonuçları, New England Tıp dergisinde yayımlandı. AA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar