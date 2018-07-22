Putin’in ajanından, destek çağrısı: Dayan

Geçtiğimiz yıllarda ABD'de yakalanan ve Moskova ile Washington arasında diplomatik krize sebep olan Rus ajan Anna Chapman, manidar paylaşımlarda bulundu. Geçtiğimiz hafta FBI tarafından yakalanan Maria Butina'ya destek mesajı veren Chapman, "Sorgu sırasında dayan" dedi.

Washington ile Moskova arasında 2010 yılında Rus casus krizi patlak vermişti. O dönemde ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu FBI 7 yıllık bir araştırma sonucunda 11 casusun bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu 11 casustan akılda en çok kalan isim ise kızıl saçları ve renkli gözleriyle Anna Chapman olmuştu. Chapman o dönem uluslararası basının birinci gündem maddesi olurken, daha sonra sınır dışı edilmişti. Rusya’ya döndüğünde Putin tarafından karşılanan ve kariyerine siyaset ve moda alanında devam eden Chapman gözden kaybolmuştu.

Fakat iki ülke arasında geçen hafta yeni bir Rus ajan krizi patlak verdi. Bu sefer yakalanan isim ise Maria Butina’ydı… Cinsel ilişkiye girerek istediğini elde ettiği iddia edilen ve daha sonra şantaj yaptığı öne sürülen Butina’nın sorgusu devam ediyor. Fakat yetkililer Butina’dan bazı yanıtlar almaya çalışırken Chapman sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Chapman, “Seni çözmek ve senden bilgi toplamak isteyecekler ama sen dayan” mesajını paylaşarak Butina’nın yanında olduğunu duyurdu.

Chapman, o dönem Rusya’da bulunan İngiliz MI6 ajansı Sergei Skripal ile takas edilmişti. Skripal geçtiğimiz aylarda bulunduğu İngiltere’de zehirlenmiş ve Rusya ile İngiltere arasında diplomatik krize sebep olmuştu.