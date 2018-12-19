Son dakika… Beyaz Saray’dan ‘Suriye’den çekilmeye başladık’ açıklaması

ABD'nin Suriye'den çekileceği haberleri üzerine Başkan Trump, 'Suriye'de IŞİD'i yenmek için bulunuyorduk' demişti. Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Suriye'den çekilmeye başladık' denildi. Pentagon ise çekilme haberlerine, "Ortaklarımızla birlikte bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD’nin Suriye’den çekileceğine dair basında çıkan haberler sonrası Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Bölgesel hilafet yıkılmıştır” dediği açıklamasında, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmeye başladığı haberini verdi.

Sanders, “Suriye’de IŞİD karşısında kazanılan bu zaferler global koalisyonun ya da mücadelenin sona erdiği sinyalini vermez. Mücadelenin bir sonraki ayağı olarak ABD’li askerleri evlerine getirmeye başladık” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ YETKİLİ: 60-100 GÜN İÇERİSİNDE ÇEKİLECEĞİZ

Reuters’e konuşan ABD’li bir yetkili, Suriye’de IŞİD’e karşı operasyonların tamamlanmasıyla çekilmenin gerçekleşeceğini söylerken, Amerikan askerlerinin çekilme takvimini ’60-100 gün içinde’ diye duyurdu. Öte yandan The Wall Street Journal, Başkan Trump’ın 30 gün içerisinde askerlere çekilme emri verdiğini iddia.

DIŞİŞLERİ PERSONELİ TAHLİYE EDİLİYOR

ABD’li yetkili “ABD Dışişleri’nin tüm personeli Suriye’den 24 saat içinde tahliye ediliyor” bilgisini paylaştı. Tahliyesine başlanan personelin operasyonlarda doğrudan bulunmayan, ABD askerlerine istihbarat-lojistik desteği veren personel olduğu kaydedildi.

PENTAGON’DAN ‘ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’ AÇIKLAMASI

Pentagon Sözcüsü Albay Bob Manning Suriye’den çekileceklerine yönelik Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya, ‘Şu anda bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz’ yanıtını verdi. Bu yanıt sonrası ABD’li askerin bölgeden çekilip çekilmeyeceği konusunda Pentagon ile Beyaz Saray arasında görüş ayrılığı yaşandığı şeklinde bir algı oluştu.

Pentagon’un açıklaması, ABD askerleri çekildikten sonra ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla operasyonlar düzenlemeye devam edeceği yönünde yorumlandı.

PENTAGON: ÇEKİLİYORUZ

Bob Manning’in açıklaması sonrası bir açıklama da Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White’tan geldi. White, “Koalisyon, IŞİD’in elindeki bölgeleri özgürleştirdi ama IŞİD ile mücadele sona ermedi. Mücadelenin bir sonraki adımı olarak, ABD askerlerinin Suriye’den evlerine dönüşü sürecini başlattık. Operasyonel ve güvenlik nedenlerinden ötürü daha fazla bilgi paylaşamıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla IŞİD’i bitirmek için neresi olursa olsun operasyonlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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