Son dakika… Erdoğan İsrail’in serbest bıraktığı Tamimi’yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Ahed Tamimi'yi telefonla arayarak mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Geçtiğimiz yıl Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Ahed Tamimi serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir telefon alan Tamimi, mücadelesi nedeniyle Erdoğan tarafından tebrik edildi.

AHED TAMİMİ KİMDİR?

İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle tüm dünyada adından söz ettiren Ahed Tamimi, 2001 yılında dünyaya geldi. Babası Bassem al-Tamimi annesi Nariman al-Tamimi’dir. Tamimi “Filistin’in cesur kızı” ya da Filistin’in kahramanı” olarak tanınıdı ve Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterildi.

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015’te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti. Ayrıca o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi’yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti. Küçük yaşlardan beri İsrail karşıtı eylemlerde yer alan Tamimi, Facebook sayfasından canlı yayınlar yapıyordu.

İstanbul’da “Hanzala Cesaret Ödülü”ne layık görülen Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı. Tamimi'nin evine yapılan baskında cep telefonları, bilgisayar ve kameralara da el konuldu.