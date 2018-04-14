Son Dakika… Rusya: ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği ortak operasyona Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti, Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" ifadeleri kullanıldı.