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Son Dakika… Rusya: ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği ortak operasyona Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti, Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" ifadeleri kullanıldı.

android-time 05:56 14 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… Rusya: ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği ortak operasyona Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti, Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: android-time 05:5914.04.2018
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