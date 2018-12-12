Son dakika… Trump’ın avukatının cezası belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen’in Trump’ın ilişkisinin olduğu iki kadına seçim kampanyası sırasında para ödenmesi sürecindeki rolü sebebiyle alacağı ceza bugün belli oldu. Cohen'in 3 yıl hapis cezası aldığı açıklandı.

Başkan Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına seçim kampanyası sırasında para ödenmesi sürecindeki rolü dahil bir dizi suçlamadan dolayı 3 yıl hapis cezası aldı.

Cohen, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında da 2016 seçim kampanyası sırasında gündeme gelen Rusya'da Trump Tower inşası projesiyle ilgili Kongre'ye de yalan söylemekle suçlanıyor. Michael Cohen, Ağustos ayında New York'taki federal savcılar tarafından yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

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İTİRAF ETMİŞTİ

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Cohen seçimden hemen önce, Trump'la ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar ve eski Playboy mankeni Karen McDougal'a da 150 bin dolar ödendiğini itiraf etmişti. Cohen, ödemelerin Trump'ın yönlendirmesiyle yapıldığını belirtmişti.