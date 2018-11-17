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Trump’tan Gülen açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesinin gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

android-time 17:00
Haberler Dünya
Trump’tan Gülen açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesinin gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

California’ya gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin haberlere dair soruları yanıtlayan Trump, henüz CIA’dan bu konuda brifing almadığını ancak bugün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileri ile bu konuyu konuşacağını söyledi.

Trump, “Şu an itibariyle onun (Bin Selman’ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ayrıca Suudi Arabistan’la ilgili “İstihdam ve ekonomik gelişim için gerçekten muhteşem bir ortak” değerlendirmesinde bulundu.

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“ERDOĞAN DOSTUM”

Gülen’in iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya Trump “Bu şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil. Türkiye için ne yapacağımıza bakıyoruz, her zaman bakıyoruz. Açıkçası tüm iyi ilişkilerimizin olduğu ülkeler için bunu yapıyoruz” yanıtını verdi.

Trump, Türkiye ile ilişkiler konusunda şunları kaydetti:

“Türkiye ile iyi bir ivme yakaladık. Biliyorsunuz Rahip Brunson’u geçen haftalarda verdiler. Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile çok iyi ilişkilerimiz var. Dostum o benim. Güçlü, sert ve zeki bir adam.” AA

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Son güncelleme: android-time 18:4517.11.2018
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