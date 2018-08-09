Türk heyet Rahip Brunson için gitti, ABD 15 kişilik liste verdi

Türk heyetinin dün gerçekleştirdiği Washington temasları sonrasında diplomatik kaynaklar görüşmenin detaylarını verdi... Diplomatik kaynaklara göre ABD, serbest bırakılmasını istediği 15 kişinin listesini verdi. Kulislerde görüşmeyi çıkmazsa sokan detayın ise ABD'nin Türk heyetinden ABD vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi olduğu iddia edildi.

ABD ile, iki Türk Bakan’a yaptırım uygulanmasına kadar varan krizi aşmak için Washington’a giden Türk heyetinin görüşmelerinden somut bir uzlaşma çıkmadı. Görüşmeler sonunda ABD ve Türkiye, sadece “temaslara devam etmek” konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece Rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye’de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD’nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz’un da tahliyesinin beklendiği bildirildi.

İLGİLİ HABER Kritik zirveye ABD basını ilgi göstermedi... Yeni yaptırım iddiası

Diplomatik kaynaklara göre görüşmeleri çıkmaza sokan gelişme ise, Amerikan tarafının Türk heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi oldu. Türk heyetinin ABD Hazinesi’ndeki görüşmelerinde ise ana konuyu İran’a yönelik Amerikan yaptırımları oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Türk tarafı ABD’den, özellikle Kasım ayında İran’a yönelik başlayacak ABD petrol ve doğalgaz yaptırımlarına karşı, Türkiye’ye İran’la mevcut kontratlar çerçevesinde “ayrıcalık” tanınmasını istedi.ABD tarafının bu konuda da net bir “evet” yanıtı vermediği öğrenildi. Türk ve Amerikan heyetleri, “görüşmelerin daha üst düzeyde devam etmesi” konusunda da uzlaştı.