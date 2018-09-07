Üçlü zirvede dikkat çeken görüntü

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvede İdlib operasyonu başta olmak üzere Suriye konusu görüşülürken, kameralar ilginç anları da görüntüledi. Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki diyaloglar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oturuşu dikkat çekti.

İran’ın başkenti Tahran bugün Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib konusunda müzakerelerde bulundu. Görüşme devam ettiği sırada kameralara ilginç bir görüntü de takıldı. Zirvede Erdoğan’a eşlik eden heyette bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın masadaki oturuş pozisyonu dikkat çekti. Erdoğan konuştuğu sırada yanında oturan Albayrak’ın ayaklarını uzattığı anlar kameralara takıldı.