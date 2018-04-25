Son Dakika… 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören tasarı kabul edildi

Komisyonda alınan karara göre, İstanbul Üniversitesi ikiye bölünerek, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa adlarını aldı. Bölünen yeni üniversiteler arasına ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi girdi.
Gaziantep Bilim Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de devlet üniversitesi olarak kuruldu.
Komisyon Üyesi CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, milletvekillerinin komisyonda İstanbul Üniversitesi fakülteleri için uzlaştığını ancak YÖK’ün önergeyi engellediğini söyledi. İrgil, “Halk iradesini yok sayan bu yanlışlık TBMM Genel Kurul oylamasında düzeltilmelidir. Zaten son nokta da TBMM Genel Kurulu’dur” dedi.Muhalefetin ve kamuoyunun baskısıyla İstanbul Üniversitesi’nin adının korunduğu belirten Cirgil, ayrılan üniversitenin adının İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olduğunu söyledi. İrgil, İstanbul Üniversitesi içinde yer alan Orman İşletme Fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya bağlandığını belirtti.
Bu arada bazı üniversitelerin de ismi değişti;
Cumhuriyet Üniversitesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi: Bursa Uludağ Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniersitesi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Okan Üniversitesi: İstanbul Okan Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Bozok Üniversitesi: Yozgat Bozok Üniversitesi