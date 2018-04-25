Son Dakika… 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören tasarı kabul edildi

10 üniversitenin bölünerek 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin yasa tasarısı dün Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda 10 yerine, 13 üniversite bölünürken, yeni kurulan üniversite sayısı da 20 oldu.

Komisyonda alınan karara göre, İstanbul Üniversitesi ikiye bölünerek, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa adlarını aldı. Bölünen yeni üniversiteler arasına ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi girdi.

Gaziantep Bilim Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Komisyon Üyesi CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, milletvekillerinin komisyonda İstanbul Üniversitesi fakülteleri için uzlaştığını ancak YÖK’ün önergeyi engellediğini söyledi. İrgil, “Halk iradesini yok sayan bu yanlışlık TBMM Genel Kurul oylamasında düzeltilmelidir. Zaten son nokta da TBMM Genel Kurulu’dur” dedi.Muhalefetin ve kamuoyunun baskısıyla İstanbul Üniversitesi’nin adının korunduğu belirten Cirgil, ayrılan üniversitenin adının İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olduğunu söyledi. İrgil, İstanbul Üniversitesi içinde yer alan Orman İşletme Fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya bağlandığını belirtti.

İLGİLİ HABER Üniversiteler bölünüyor... #FakültemeDokunma ve #ÜniversitemeDokunma etiketi gündemde!

Bu arada bazı üniversitelerin de ismi değişti;

Cumhuriyet Üniversitesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi: Bursa Uludağ Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniersitesi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Okan Üniversitesi: İstanbul Okan Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Bozok Üniversitesi: Yozgat Bozok Üniversitesi