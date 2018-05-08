2018 ALES soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES'e giren adayların heyecanla beklediği haber geldi. Sınav sonucunu tahmin etmek için soruları ve cevapları incelemek isteyen adaylar ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı diye merak ediyor. 2018 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES hakkında ayrıntılar...

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2018-ALES İlkbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 08 Mayıs 2018 tarihinde saat 11:30'dan itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilir. 2018-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına (% 10) aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.