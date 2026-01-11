Yılın ilk Yeniay’ı 18 Ocak Pazar günü, saat 22:51’de 28 derece Oğlak burcunda meydana geliyor. Yeniay’ın Mars ve Merkür ile yakın hizalanmasıyla, önemli ve keskin açıklamalar diyebileceğimiz bir durum oluşuyor. Mars doğasında bir yeniay, çünkü, 28 derece Oğlak burcunda, Mars’ın maksimum güçlü olduğu noktada gerçekleşecek. Zaten Mars’ın yeniay ile dizilimde ve doğusal (güçlü) olduğu bir zaman dilimindeyiz. Dolayısıyla askeri ve polisiye konular, şiddetli ve sert olaylar ön plana çıkıyor.

İÇ GÜVENLİK, SINIRLAR

Bu yeniay, Ankara merkezli astroloji haritasında dip noktasına yakın denk düştüğü için ülkemizde sınırlarla ilgili konularda, iç güvenlikle ilgili konularda bazı riskleri beraberinde getirebilir. Dikkatli olmak gereken bir zaman dilimi. Öte yandan yeniayın Jüpiter’le karşıt açıda olması yine finansal konularda bazı gerilmelere dikkat çekebilir.

SIKI DÜZENLEMELERE HAZIR OLUN!

Oğlak burcunda yeniay, beraberinde yeni ve sıkı düzenlemeleri de getirecek gibi gözüküyor. Oğlak burcu düzenlemelerle, devlet işleri, idari kurumlar, resmi makamlarla alakalıdır. Yeniaydaki sıkı gezegen kavuşumlarına ve astroloji haritamız üzerindeki etkilerine bakılırsa, vergiler, ödemeler konusunda çok sıkı düzenlemeler yolda diyebiliriz.

YENİ BAŞLANGIÇLAR

Her koşulda yeniaylar, yeni iş başlangıçları için, özellikle de Oğlak burcunda olduğundan, iş, ticaret, kurumsal hayatla ilgili başlangıçlar için kullanılabilir. Bu, ticari konularda dozunda bir cesaretle işe girişmek için uygun bir yeniay. Uranüs, Neptün ve Satürn’le uyumlu açılarda. Dolayısıyla, aslında yenilikçi, farklı iş girişimleri için kullanılabilecek bir dönem.

Yeniay haritasında Venüs ve Plüton, haritanın, ülkenin iç konularıyla, ailevi konularla, çocuklarla ilişkilendirilen hanesine denk düştüğü için, çocukların ve gençlerin hayatıyla, eğitimleriyle ilgili bazı düzenlemeleri de beraberinde getirebilir. Bu aralarda cinsel istismar konusu yakın merceğe alınabilir.

DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLER

Diğer ülkelerle ikili ilişkiler açısından biraz daha taviz vermek gereken bir zaman olarak gözükmekte. Ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili, uluslararası ticaretle ilgili bazı şeyler beklenmedik şekilde yön değiştirebilir. Gecikmeler, ertelemeler devreye girebilir, bu da dikkat çeken bir diğer husus. Sporcular, sportif aktivitelerle de ilgili güçlü gelişmelere açık. Spor alanında başarılar bekleyebileceğimiz bir zaman dilimi.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

Coğrafi hatlarına baktığımız zaman bu yeniayın Amerika Birleşik Devletleri üzerinden çok sayıda gezegen iz düşürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla en büyük hadiseler, en büyük çatışmacı durumlar, polisiye olaylar, askeri olaylar Amerika Birleşik Devletleri’ni gösteriyor. Meksika üzerinden de iz düştüğü için Meksika sınırı ile ilgili özellikle böyle protestolar, sert, sarsıcı olaylar olasıdır. Satürn-Neptün hattı Venezuela ve Brezilya üzerinden geçtiği için burada donanmalar, gemilerle ilgili sorunlar, bazı gemi saldırıları, o bölgenin abluka altına alınmasıyla ilgili konulardaki gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Rusya, Kazakistan, İran’ın olduğu bölgeye de baktığımız zaman, daha ziyade iç olayların öne çıktığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgeden Satürn-Neptün/Meridyen hattı geçtiği için yine deniz depremlerine dikkat çekebilir. Çok sayıda gezegenin toplaştığı bu harita depremlere, sismik aktivitedeki artışa da pek tabii ki dikkat çekiyor. Tabii yine gemilerle ilgili stresler de akla geliyor ister istemez. Neptün’ün Balık burcunun son derecesindeki Scheat yıldızıyla kavuşumda ilerliyor olması, gemi saldırıları, gemi kazaları ya da denizlerle ilgili başka sıkıntıları, fırtınalı hava koşullarını da düşündürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri

Oğlak yeniayı Washington için çizdirilmiş astroloji haritasında ve ABD astroloji haritasının para hanelerine denk düşüyor. Ayrıca haritalarındaki para ve kaynak göstergesi olan Şans Noktası ve Merkür-Plüton karşıtlığını tetikleyecek. Dolayısıyla dışarıdan kaynak üretme arzusunu daha da tetikleyecek. Bu da Trump’ı Grönland’a yönlendirmeye devam edecek. Para ile almayı teklif etti, vermezlerse askeri gücünü kullanmakla tehdit etti. Yeniayın tetikleyeceği gezegen açılarına bakılırsa, bu tehdit büyüyebilir ve realiteye geçirilmesi yönünde adımlar atılmaya başlayabilir. Trump’ın haritasındaki Mars derecesi, 17 Şubat 2026’da gerçekleşecek olan güneş tutulması derecesi tarafından tetiklenecek. Trump’ın haritası şubat ayı için çok agresif, gözü kara kararlara ve girişimlere işaret ediyor.

GRÖNLAND

Sözcü televizyonunda Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu Yılbaşı Sohbetleri programında da bahsettiğimiz ve haritalarda gösterdiğimiz gibi, Trump hemen bugünlerde Grönland konusundaki ısrarını ve iddiasını arttırdı. Tabii büyük pürüzleri de beraberinde getirecek. 2 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay ve 17 Şubat’ta gerçekleşecek Kova burcundaki güneş tutulması, bu konuda ve uluslararası ilişkilerde gerginliğin tırmanması açısından şubat ayını işaret ediyor. Ama Danimarka astroloji haritasına bakılırsa dananın kuyruğu Nisan ayında kopacak. İlerleyen zamanlarda bu konuda bilgi vereceğim.

İRAN

İran’da ortalık hayli karışık, devam edecek gibi de gözüküyor. Bu haftanın gezegen diziliminin etkileri önümüzdeki haftaya da yansıyacak gibi gözüküyor. Hatta Kova burcuna Mars’ın geçişini takiben Plüton ile de gezegen hizalanmalarının devam edeceği 23 Ocak sonrası daha da agresif gözüküyor. İran’da molla rejimi sonlarına geldi. Transit Satürn’ün, İran haritasındaki Merkür-Mars kavuşumunu tetiklemesinin ardından iletişim kesintileri yaşanmıştı. Buna benzer durumlar, bankalarla ve ödemelerle ilgili sorunlar önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi gözüküyor. Oğlak yeniayı derecesi Ali Hamaney’in haritasındaki gezegenlere dik açı yapıyor. Dolayısıyla zorlu zamanlara işaret ediyor. Medyada sıkça yer verildiği gibi Rusya veya başka bir yere kaçabilir ya da başına kötü bir şeyler gelebilir gerçekten de.

SURİYE

Çatışmanın devam ettiği Suriye’de ordunun kontrolü nispeten sağladığı belirtiliyor. Haritasında Güneş ve Merkür Oğlak burcunda bulunan Suriye için dönemsel olarak çatışmalar sürerken, 5 Temmuz 2026’da İkizler burcunda gerçekleşecek Mars-Uranüs kavuşumu civarındaki günler şiddetin zirveye varacağını düşündürüyor. Şimdiden not düşüyorum, ilerleyen zamanlarda astrolojik açıdan daha fazla bilgi vereceğim. Bu arada, Şara’nın astroloji haritasının Türkiye astroloji haritasıyla pek çok benzerlikleri, bağlantıları var. Çok dikkatimi çektiği için paylaşıyorum, bir yorum yazmadan önce, şimdilik üzerine çalışıyorum.

TÜRKİYE

Oğlak Yeniayı, Türkiye astroloji haritasının yine diğer devletlerle ikili ilişkiler hanesini etkiliyor. Mars da burada hareket ettiğinden dolayı yine çekişmeli, mücadeleli bir zaman dilimi olacak. İkili diyaloglar çok yoğun bir şekilde devam edecek. 17 Ocak’ta Ay Düğümleri Türkiye astroloji haritasındaki derecelerine denk geliyor. Dolayısıyla kadersel anlamda, ilerletilmiş haritamızdaki görünümleri de göz önüne aldığımızda 17 Ocak civarı; Türkiye için bir yön değişikliği veya kadersel bazı değişimleri ifade manasında çok önemli bir süreci işaret edebilir.

NADİR FIRSATLAR

Pek çok alanda sıkıntılı gelişmeler yaşanırken, ağır hareket eden gezegenlerin olumlu açılarının da etkili olacağı bir 2026 bizi bekliyor. Dolayısıyla bunların yarattığı nadir fırsatlar da etrafımızda olacak. Satürn ve Uranüs arasındaki olumlu altmışlık açı bu hafta etkili. Dolayısıyla birtakım şeyleri yenilemek, eskisiyle yenisini değiştirmek istiyorsak, fırsat olarak istifade edebiliriz. Bu bağlamda özellikle önümüzdeki günlerde 20 Ocak Salı gününü kullanabiliriz.

KENDİMİZİ GÜÇLÜ İFADE EDEBİLİRİZ!

17 Ocak-20 Ocak tarihleri arasında kendimizi daha güçlü ifade etme şansı bulabileceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Güneş’in çok sayıda açısının olması otorite figürlerinin bu dönemde ekstrem kararlarını, kendilerini çok daha aktif, baskın bir şekilde ortaya koyacağını gösteriyor. Önemli konuşmalar ve toplantılar için Merkür’ün Satürn, Uranüs ve Neptün ile uyumlu açılarının etkili olacağı 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerini şimdiden aklımızda tutalım.

VENÜS KOVA BURCUNA GEÇİYOR

İlişkiler gezegeni Venüs, 17 Ocak Cumartesi günü 15:43’te Kova burcuna geçiyor ve ilişkilerde daha bağımsız ve özellikle sosyal alanda daha iyi ilişkiler geliştirebileceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz, değerlendirebiliriz.

GÜNEŞ MERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş merkezli gezegen geometrisine baktığımızda, 9 Ocak’tan başlayarak 11 Ocak’a kadarki gezegen açıları önemli dünya olayları, savaş atmosferini tetikleyen saldırıları, finansal alanda yaşanabilecek türbülanslı olayları ve bazı etkili doğal afetleri işaret ediyor olabilir. Diğer dikkat çeken tarihler ise 18 Ocak ve 19 Ocak olarak görülüyor.

Ocak 2026 Deprem tahmini grafiği 12-14 Ocak tarihleri arasında etkili depremler olabileceğini gösteriyor.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

12 Ocak Pazartesi günü Ay Akrep burcunda ilerliyor. Sezgilerin ön planda olduğu bir gündeyiz, ancak Güneş de Oğlak burcunda olduğu için akıl ve mantıkla ilgili konularla daha dengeli bir akış var. Güneş-Kiron karesinin etkileri gün boyunca devrede; otorite figürleriyle ilgili yaralanma ve zorlanma durumları ortaya çıkabilir. Özellikle kendini ifade etme konusunda zorluk çekebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde Ay, Merkür ile uyumlu açıya doğru ilerliyor. Önemli konuşmaları günün ikinci yarısına, özellikle de akşam saatlerine alabiliriz.

13 Ocak Salı günü kendimizi daha iyi ifade etmek açısından çok daha verimli bir gün. Gün boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ay’ın Jüpiter ile uyumlu açısı, güne şanslı ve genişleme yönünde başlayacağımızı gösteriyor.

Ay’ın Mars ve Güneş’le uyumlu açılarının etkili olduğu sabah saatleriyle öğle saatleri arasındaki zaman diliminde önemli, etkili pozisyondaki kişilerle bir araya gelebilir, talep ve başvurularda bulunabiliriz.

Ay-Venüs arasındaki uyumlu açının etkili olacağı öğle sonrasındaki saatlerde, özel ilişkiler, sosyal ilişkiler ya da iş ilişkileri açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Parasal alışverişler ve yatırımlar için de uygun bir zaman dilimi. Ay-Satürn üçgeninin etkili olacağı akşam saatleri ve sonrasında olgun, aklı başında kişilerle bir araya gelebilir, sağlıklı kararlar alabiliriz. Ancak Ay-Uranüs karşıtlığının etkili olacağı gece saatlerinde dengesiz bir enerji akışı var; gereksiz hareketlerden ve risklerden uzak duralım.

14 Ocak Çarşamba gününe geçişte, henüz Akrep burcunda ilerleyen Ay, Neptün’le açı yaptıktan sonra boşluğa giriyor ve saat 02:33’te Yay burcuna geçiyor. Genişleme ve büyüme enerjisinin devreye gireceği bir zaman dilimindeyiz. Sabah saatlerinde Ay-Plüton arasındaki uyumlu açı daha dengeli olabileceğimizi gösteriyor. Ancak gün genelinde Merkür-Jüpiter karşıtlığının etkileri devrede, dolayısıyla abartılara, gereksiz büyümeye veya gereğinden fazla iletişim ve dağılma gibi riskler devreye giriyor.

Ticari konular, alışverişler, seyahatlerle ilgili konularda bazı sıkıntılara açık olabiliriz. Fikir ve görüş alışverişlerinde zıtlaşmaların çok artacağı bir zaman dilimi. Mars-Kiron arasındaki dik açı da etkili. Sakarlıklara, kazalara ve yaralanmalara da açık olabiliriz. Farkında olalım ve aceleden uzak duralım.

15 Ocak Perşembe günü boyunca Ay Yay burcunda ilerliyor ve Venüs’ün uyumlu açıları devrede. Dolayısıyla ilişkiler açısından daha verimli bir gündeyiz. Venüs-Satürn uyumlu açısının etkili olduğu sabah saatlerinde, ilişkilerde gerçekçi, ayağı yere basan kararlar alabiliriz. Olgun, aklı başında kişilerle sosyalleşmenin avantajlarını yakalayabiliriz. Venüs-Uranüs üçgeninin etkili olduğu günün ikinci yarısı, ilişkilerde güzel sürpriz gelişmelere açık bir zaman dilimine işaret ediyor. İlişkilerimizi yenileyebiliriz, daha heyecan katacak değişiklikler yaratabiliriz. Artistik ve sanatsal konularda da yaratıcılığın çok artacağı bir zaman dilimi. Kişisel bakımla ilgili konular ve alışveriş etmek için bugünü değerlendirebiliriz.

16 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde engelli, zorlu bir enerji akışı var; Ay-Satürn arasındaki dik açı etkili. Merkür ve Kiron arasındaki dik açı da devrede; dolayısıyla “dil yarası,” yani iletişimde bazı yaralayıcı faktörler devrede olacak. İletişime dikkat diyelim. Öte yandan seyahatlerle ilgili konularda da bazı stresler ve zorlanmalar devrede olabilir, ticari konulara dikkat. Ay ve Neptün arasındaki dik açı öğle saatleri civarında etkili, yanılgılara açık bir zaman dilimine işaret ediyor. Saat 14:18’de boşluğa giren Ay, 14:47’de Oğlak burcuna geçiyor olacak. Günün devamında işle, kariyerle, düzenle ve sistemle ilgili bazı girişimler yapmak için değerlendirebileceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Bugünün özellikle ikinci yarısı ve Cumartesi gününün tamamını, otoriteyi temsil eden kişilerle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak için kullanabiliriz.

17 Ocak Cumartesi günü pek çok iş ve girişim açısından gayet uygun, ilişkiler açısından verimli bir zaman dilimi. Olgun, tecrübeli ve bize gerçekçi geri bildirimler verebilecek kişilerle bir araya gelebiliriz. Aynı zamanda radikal, farklı fikirleri olan, bize değişik vizyon katacak kişilerle bir araya gelmenin avantajlarını kullanabiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle fikir alışverişlerine girebiliriz. Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açı günün ilk yarısında devrede, dolayısıyla ilişkilerde romantizmi, dengeyi ve uyumu yakalayabiliriz. İlişkiler gezegeni Venüs, 15:43’te Kova burcuna geçiyor ve ilişkilerde daha bağımsız ve özellikle sosyal alanda daha iyi ilişkiler geliştirebileceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz.

18 Ocak Pazar günü Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde biraz dengesiz bir akış var; Ay-Jüpiter karşıtlığının ve Ay-Kiron karesinin etkileri devrede. Dikkatsiz hareketlenmeler, özellikle sakarlıklara yol açabilir. Ay-Mars ve Merkür kavuşumunun etkili olduğu akşam saatlerinde de yine sakarlıklara çok açığız. Sert sözler özellikle ilişkilerin dengesini bozabilir. Bir Yeniay’a doğru ilerliyoruz. Merkür-Mars kavuşumunun da gün boyu etkili olması nedeniyle, sözlerimize dikkat etmezsek sıkıntı yaşayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Ay’ın Satürn ve Uranüs’le uyumlu açılarının etkili olduğu akşam saatleri daha dengeli ve güzel bir akış var. Gece saat 22:51’de, 28 derece Oğlak burcunda, Mars’ın maksimumda yüceldiği derecede bir Yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay, özellikle devlet, otorite figürleri veya resmi kurumlarla ilgili bazı önemli gelişmelerin devrede olacağını gösteriyor. Sert etkileşimler de devrede; askeri hareketlenmeler, sistemli, düzenli orduların ya da polisiye ve askeri konuların daha aktifleşeceği, biraz agresif bir zaman dilimindeyiz. Merkür ve Mars yönlendirici, dolayısıyla sert kararlar ve sert söylemler beraberinde bazı türbülansları da getirebilir, uluslararası alan da buna dahil olmak üzere.

Sevgi, ışık ve umutla!