Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ezber bozan uygulama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu hafta sonu düzenleyeceği çalıştaya, tüm eğitim sendikalarının yanında 30’a yakın sivil toplum kuruluşu davet edildi. Daha önce eğitimle ilgili bakanlık düzeyinde yapılan çalışmalara sadece iktidara yakın kurum ve kişilerin çağrılması eleştiriliyordu.

Göreve geldiği gün toplumun tüm kesiminde olumlu karşılanan ve en çok takip edilen bakan olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmalarının yanında çalışma şekliyle de dikkat çekiyor. Öğretmen merkezli bakış açısı ve öğrenci, çocuk odaklı konuşmalarıyla öne çıkan Bakan Selçuk, bu hafta sonu eğitimin tüm bileşenlerini bir araya toplayarak bir çalıştay düzenleyecek.

Daha önceki bakanlar sadece iktidara yakın isimlerle bir araya gelip, kararlar alırken, Bakan Selçuk, ayrım yapmadan toplumun tüm kesiminden oluşan eğitimcilerle buluşacak, eğitimle ilgili konuları masaya yatıracak.

Bu hafta sonu yapılacak çalıştaya Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim İş'in genel başkanları davet edilirken, ayrıca eğitim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun da katılması bekleniyor.

Çalıştayda konuşulacak konular arasında ilk sırada müfredat yer alıyor. Çalıştayda konuşulacak konu başlıkları şöyle: