KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! 2018 KPSS lisans sınavı sonuçları için ÖSYM tarih verdi

KPSS lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Kamuya personel alımı için yapılan KPSS sınavının ardından adaylar sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. Soru ve cevapları açıklanan KPSS lisans sınavının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS lisans sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 22 Temmuz Pazar günü yapılan sınavın ardından gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi, bu yıl 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri testinin de aynı günün öğle saatlerinde gerçekleştirildiği sınavın sonuçları, 31 Ağustos Cuma 2018 tarihinde erişime açılacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2018

– 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15’de

– 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde