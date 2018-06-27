LGS tercihi ne zaman yapılacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte LGS tercih klavuzu…

Bu sene ilk kez uygulanan ve TEOG yerini geçen Liselere Giriş Sınavı sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Öğrenciler ile velilerin kafası yeni sistemin nasıl işlediği ile ilgili karışık. LGS tercih kılavuzu yayınlandı, yerleştirme işlemleri için önemli tarihler ortaya çıktı. Liselere girmek isteyen öğrenciler LGS tercihi ne zaman, nasıl yapılacak sorularının doyurucu cevaplarını araştırıyor. LGS hakkında merak edilen bütün soruların cevaplarını sozcu.com.tr'den okuyabilirsiniz.

Liselere yerleştirmelerde bu sene ilk kez mahalleye göre yerleştirme sistemi baz alınacak. Lise tercihleri için kontenjanlar da büyük önem taşıyor. Tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz’da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasındaysa tercihler alınacak. 30 Temmuz’da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz’da ise özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

LİSELERE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLMESİ NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

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LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

TERCİH ADIMLARI;

Birinci adım yerel yerleştirme.

Tercih için MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler;

Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz.

Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında;

“Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgemiz,

“Mavi” renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları,

“Kırmızı” renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir.

Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır.

Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.