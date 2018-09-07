Nakil başvuru sonuçları için geri sayım! Lise 4. nakil başvuruları ne zaman açıklanacak?

Nakil başvurusu yapacak öğrenciler MEB e-Okul sistemine giriş yaparak başvurularını dün tamamladı. MEB 4. nakil sonuçları MEB'in sitesi üzerinden yarın yayınlanacak. LGS nakil sonuçlarının ardından yeni nakil dönemi başlayacak...

Binlerce öğrenci istediği liseye yerleşebilmek için son kez 4. nakil başvurularını denedi. LGS nakil sonuçları için heyecan dorukta. MEB tarafından yapılan nakil işlemlerinde son başvurular dün sona erdi.

LGS 4. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil başvuruları devam ediyor. Son nakil başvurularının sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden 8 Eylül Cumartesi günü açıklanacak.

SONUÇLAR E-OKUL’DAN YAYINLANACAK

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler.

E-OKUL GİRİŞ DETAYLARI

E-Okul, öğrencilerin kendi eğitim hayatları hakkında bilgi alıp yönlendirebileceği sistem olmaya devam ediyor. Ortaokuldan lise öğrenimine geçiş yapan öğrenciler, yerleştikleri okuldan farklı bir okula naklolmak için nakil işlemini gerçekleştirecek.

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.