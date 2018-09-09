Okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! 2018 2019 eğitim takvimi…

"Okullar ne zaman açılıyor?" milyonlarca öğrenci ve veli merak edilen sorunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim yılı çalışma takvimini paylaştı. Peki, 2018'de okullar ne zaman açılacak?

Yaz aylarının sona ererek sonbaharı yaşamaya başladığımız şu günlerde veliler, okulların açılacağı tarih merakla araştırmaya başladı. MEB okulların ne zaman açılacağı sorularını verdiği tarihle yanıtladı. İşte, “Okullar ne zaman başlıyor?” sorusu yanıtının yanı sıra öğrenciyi okul psikolojisine nasıl hazırlayacakları da haberimizde içerisinde…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

– 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

– Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

– İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi gün başlayacak.

OKUL KORKUSUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sade cümlelerle okulu tanıtın: Çocuğa okul kavramını tanıtın. “Ben de senin yaşında okula başladım”, “Öğretmenin sana hoşuna gidecek bilgiler anlatacak” gibi sade cümleler kullanın. İkna etmeye yönelik konuşmayın: Çocuğunuza, “Öğretmenin çok tatlı” gibi cümleler söylemeyin. Çünkü çocuk okulla ilgili tecrübesini yaşayıp duygularını kendisi dile getirmeli. Korkutucu cümleler kurmayın: “Sana vuran biri olursa mutlaka bana söyle” gibi çocuğunuzu korkutacak cümleler kurmayın. Başka bir çocukla görüştürün: Mümkünse bir önceki yıl okula yeni başlamış ve kolay uyum sağlamış bir çocukla konuşmasını sağlayın.