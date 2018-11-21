Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı: İşte sözleşmeli öğretmenlik taban puanları ve kontenjanlar…

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurdu. MEB duyurusunun ardından onbinlerce öğretmen adayı başvuru şartlarını araştırıyor. Haberimizden sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranına, taban puanlara ve kontenjan listesine ulaşabilirsiniz.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları internet üzerinden alınacak. MEB, alanlar ile başvuruya esas taban puan ve kontenjan listesini de açıkladı. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuruları hakkında merak edilenler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru tarihleri 19-23 Kasım tarihleri arasında alınacak.Sözlü sınav yerleri, 3 Aralık'ta adaylara duyurulacak. Sözlü sınavların tarihi ise 10-31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak.

KONTENJAN LİSTESİ

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvuru, elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden) alınacak.

Bu başvuruda adaylar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'daki sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek. Başvuru onayları ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.