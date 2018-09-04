Ankara’da dolmuş ücretlerine zam

Ankara’da kısa mesafe dolmuş ücretleri 3 TL’ye, uzun mesafe dolmuş ücretleri ise 3.5 TL’ye çıkartıldı.

Yeni tarife 5 Eylül gününden itibaren yürürlüğe girecek. Ankara'daki dolmuş ücretleri, kısa mesafede 2.75 lira, uzun mesafede ise 3.15 lira olarak uygulanıyordu.

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Bekir Gani dolmuş ücretlerinin 2007 Ocak ayından bu yana yaklaşık 1,5 yıldır sabit kaldığını va zam yapılmadığını belirterek şunları söyledi:

‘'Ancak artan maliyetler karşısında çok direnmemize rağmen, esnafımızın yoğun talebi karşısında minibüs ücretlerinde bir düzenleme yapmamız kaçınılmaz oldu. Özellikle akaryakıt ve yedek parça ücretleri son dönemde çok arttı, lastik ve aküye gelen zamlar bizi etkiledi. Cüzzi zammı, vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını umuyoruz''