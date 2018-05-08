Başbakan açıkladı: Vergi affı, yaşlılık aylığı ve imar barışı düzenlemeleri geliyor

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere ikramiye, vergi affı, yaşlılık aylığı ve imar barışı hakkında açıklamalar geldi. Yıldırım, 65 yaş aylığının artacağını açıkladı. Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye verilecek. Ayrıca vergi ve prim borçları yapılandırılacak.

Bakanlar Kurulu toplantısından seçim paketi çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı, 65 yaş aylığında (yaşlılık aylığı) artış gibi toplumun hemen hemen tüm kesimini ilgilendiren kararları açıkladı. İşte detaylar…

VERGİ VE PRİM BORCU YAPILANDIRILMASI

Vatandaşın devlet kurumları arasında olan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturulacağını ifade eden Yıldırım, “Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, askerlikle, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Bunu yaparken tabi belirli kuralları var. Mesela belediyenin il özel idarelerinin atık su alacakları da buna dahil olacak.Bunun tabi belirli kuralları ve şartları var. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş ise yani yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemeleri gerçekleşmemiş ise bunlarla ilgili bir imkan getiriyoruz. Vergi, SGK primlerine ilişkin ihtilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Diyoruz ki; gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Peşin ödeyen vatandaşlarımız gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecekler. Emekli vatandaşlarımız, geçmiş zamanda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. O borçları siliyoruz. Bağ-Kur borcu olup sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borç ayrı sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Burada bir düzenleme yapıyoruz. ” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE YENİ DESTEK

Genç girişimcilere daha önce verilen desteklerin genişletileceğini dile getirilen Yıldırım, “Genç girişimciliğe yönelik desteğe bir yenisini daha ekliyoruz. 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecekler. Bu borcu devlet olarak biz ödeyeceğiz” dedi.

YAŞLILIK AYLIĞI 500 TL OLDU

Yaşlılık maaşında da düzenleme yapıldığını ifade eden Yıldırım, 65 yaş üstü ve 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığının da 266 liradan 500 liraya çıkarılacağını söyledi. Yıldırım, “600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaş var” dedi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜŞ AFFI

Üniversiteyi bırakanlar için de bir düzenleme olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Üniversitede okuyan 8 milyona yakın gencimiz var. Bunların okulu 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Ancak bunlar içerisinde öğretimine devam edemeyen gençlerimiz oluyor. Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelere dönme imkanı veriyoruz. Bunların sayısı 500 bine yakın. Kaydı silinen öğrencilere bir kerelik üniversiteye dönme imkanı veriyoruz. Ancak bunun da bir koşulu var. O da teröre bulaşmamış olmaları” dedi.

13 MİLYON BİNA İÇİN DÜZENLEME

13 milyon bina için de bir düzenleme hazırladıklarına değinen Yıldırım, “Bu konu da çok kapsamlı, çok köklü, son 50 yılın kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısı. Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina veya kat var. Bunlardan yarısı kadarı geçmiş yıllarda özellikle çoğu 2000 yılından önce imarsız yapılmış, başkasının mülküne, hazine arazisine, vakıf arazisine yapılmış. Mülkiyet sorunu var, bazıları da imar almış ancak imara uygun yapmamış. Mülkiyet sorunu olduğu için tapusu yok. Hem arsa kendinin değil, hem imarı yok. Bütün bu konulardan dolayı vatandaş zorlanıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Bunlara bir yapı kayıt belgesi vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunların tespitini yapıp, yapı kayıt belgesi verecek. Daha sonra imar alacaksa işe yarayacak, kentsel dönüşünde öncelik tanınacak veya tapu verileceği zamanda bu belge istenecek. Reform niteliğinde bir düzenleme. 13 milyon bina her birinde ortalama 5 kişi yaşasa büyük bir nüfusa hitap ediyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır” şeklinde konuştu.

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ÇİFTÇİLERE ARAZİ

Çiftçilere yönelik yeni bir düzenleme de yaptıklarını ifade eden Yıldırım, “Hazine arazisini kullanan çiftçilerimiz var. Ecrimisil ödeyerek hazine arazilerini kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenleme ile kullanmaya devam edecekler 10 yıl boyunca, sonrasında isterlerse satın alabilecek veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Kanun çıktığında son 3 yıldan beri ecrimisil ödemiş kullanana ihaleyle değil, onun hakkı ona vereceğiz ve yarı bedeline” dedi.

YAŞ ÇAY 2 LİRA 45 KURUŞ OLACAK

Bu sene yaş çay kilo fiyatını 2 lira 45 kuruş olarak belirlediklerini ifade eden Yıldırım, “Primle beraber. Geçen seneye göre yeniden değerlendirme ÜFE’nin üzerinde bir orana tekabül ediyor, yaklaşık yüzde 16. Çay bölgesindeki vatandaşlara bu müjdeyi de vermiş olalım” dedi.

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