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Çamlıca Kulesi’nin dışını kaplayan Dekoral konkordato ilan etti

Çamlıca'daki büyük televizyon kulesinin kaplama işlerini yapan Dekoral konkordato ilan etti. Şirkete bir yıl kesin mühlet verildi.

Sozcu.com.tr
android-time 14:33 12 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Çamlıca Kulesi’nin dışını kaplayan Dekoral konkordato ilan etti
Çamlıca'daki büyük televizyon kulesinin kaplama işlerini yapan Dekoral konkordato ilan etti. Şirkete bir yıl kesin mühlet verildi.

Çamlıca'daki büyük televizyon kulesinin alüminyum giydirmesini yapan Dekoral Alüminyum konkordato ilan etti.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre şirketin konkordato süreci için 1 yıllık kesin süre kararı verildi.

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26 Nisan tarihinde şirket için üç aylık geçici mühlet verilmişti, 26 Temmuz tarihinden itibaren bu süre iki ay uzatıldı. 25 Eylül’de verilen karara göre 26 Temmuz tarihinden itibaren şirkete bir yıllık kesin süre verildi.

1989 yılında kurulan Dekoral Alüminyum binaların dış yüzeylerini inşa ediyor.

Aradığımız Dekoral yapı yetkililerine ulaşılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Ağustos ayında kuleyi gezerek yetkililerden bilgi almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Ağustos ayında kuleyi gezerek yetkililerden bilgi almıştı.

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Son güncelleme: android-time 14:3412.10.2018
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