Çanakkale’de siyanür tehlikesi imzalandı!

Çanakkale’de Atikhisar Su Barajı Havzası içerisinde yer alan ve Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci devam eden ‘Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi’ için Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verildi. Böylelikle bölgede altın madenciliği yapacak olan firmanın ağaç katliamının da önü açıldı. Firma, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı toplama havzasında siyanürle altın da arayabilecek.

Çanakkale'deki çevre örgütleri Kirazlı'da ağaç katliamı yapan firmayı protesto için kitlesel eylemler yapmıştı. Eylemde, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya, hukuk mücadelesinin yargıda devam ettiği hatırlatılmış ve şirkete ruhsat vermemesi yönünde çağrıda bulunulmuştu.

VALİ İMZALADI

Ancak Vali Orhan Tavlı, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatına imza attı. Bu kararla bölgede orman katliamına onay verildi ve altın madeni işletmeciliği için çalışmaların başlatılması izni çıktı. Bölgede altın madenciliği yapacak olan Kanadalı firma Alamost Gold Şirketi de, Çanakkale'nin tek içme su kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzası içerisinde tehlikeli bir işlem olan ve doğayı tahrip eden siyanürle altın çıkartabilecek.

Kirazlı Bölgesinde Altın Madenciliği yapacak olan firma, geçtiğimiz yıl Atikhisar Barajı Su Toplama havzasında ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde ağaç katliamı da yapmıştı. Çevreciler bu katliam için protesto gösterileri düzenlemiş, Çevre Şehircilik İl Müdürü ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

DANIŞTAY RET VERMİŞTİ

Atikhisar Barajı Su Toplama Havzasında Altın ve Gümüş Madenciliği yapacak olan firmanın projenin genişletilme başvurusu Danıştay engeline takılmıştı. Davanın müdahillerinden olan Çanakkale Belediyesi ÇED Raporunun iptali istemiyle açtığı dava Çanakkale İdare Mahkemesince reddedilince, Danıştay'a başvurmuştu. Danıştay da, ilk proje ile dava konusu projenin çevresel etkiler ve alınacak önlemler bakımından farklı özellikler gösterdiğine karar vermişti. Kararda, ÇED raporu için yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği belirtilmişti. Ancak halen yargıda olan proje için Çanakkale Valisi Tavlı Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı'na (GSMR) imza attı.