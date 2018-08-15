Çiftçi krizin eşiğinde

Dolardaki yükseliş, sel felaketleri, iklim değişikliği çiftçiyi de vurdu. Çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden ‘hormonlu kredi’ verildiğini öne süren CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, faiz parasının iade edilmesini istedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, iklim değişikliği, plansız kentleşme, art arda yaşanan sel felaketleri ile yaşam mücadelesi verir hale gelen çiftçiye, acil destek paketi hazırlanmasının ve hemen uygulamaya konulmasının gerektiğini söyledi.

Ziraat Bankası'nın, eski Bakanlar Kurulu kararına dayanarak Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden çiftçiye yüzde 22.5 oranında gizli faiz uygulayarak, hormonlu kredi verdiği öne süren Aygun, dolardaki yükseliş, iklim değişikliği ve sel felaketleri ile beli bükülen çiftçinin çok daha fazla zarar ettiğini kaydetti. Aygun, buğday rekoltesindeki düşüşün, kaliteli buğday sıkıntısı yarattığını, bunun en önemli beslenme ürünü olan ekmek fiyatlarına yansıyacağını söyledi

UYGULANMADA SIKINTI VAR

8 Ocak 2018 tarihli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin” Bakanlar Kurulu kararına işaret eden Aygun, bu kararın uygulanmasında sıkıntılar olduğunu anlattı. Bu karara göre hayvansal üretimde yatırım veya işletme kredisi olarak yüzde 50'den yüzde 100'e kadar faiz indirimi planlandığını söyleyen Aygun, yine bu karara göre tohumdan yem bitkisine, süs bitkisine kadar, sulama yatırımları ve ekipman alımında yüzde 25'den yüzde 100'e kadar faiz indirimleri öngörüldüğünü anımsattı.

GERİ DÖNÜLEMEZ YOLA GİRİLİYOR

Bu sistemin nasıl yürütüleceği konusunda da 6 Mart 2018 tarihinde uygulama esasları tebliği yayımlandığını belirten Aygun, yaşanan sıkıntıyı şöyle özetledi:

“Banka ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine Müsteşarlığı'nca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır denilmektedir. Çiftçimiz de bu karara dayanarak, devletine güvenmiştir. Ne var ki Ziraat Bankası, çiftçiye doğrudan verdiği kredide yüzde 8 faiz uygularken, Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden verdiği kredide çeşitli masraflar adı altında eklemeler yaparak yüzde 22.5 oranında faiz uygulamaktadır. Bunun sonucu olarak çiftçilerimiz iflas etmeye başlamıştır. Ülke tarımı geri dönülmez bir yola doğru hızla gitmektedir. Milli ve yerli üretime geçilmeli ve bunu besleyecek gerçek destek programları açıklanmalıdır.”

İcralık çiftçinin borçları ne oldu?

Ziraat Bankası'nın son yaptığı açıklamada; Tarım Kredi Kooperatifleri'ni Bakanlar Kurulu kararı kapsamında kredi kullandırılabilecek kişiler arasında görmediğini anlatan İlhami Özcan Aygun, şöyle konuştu:

“Ancak ortada Bakanlar Kurulu da kalmadığına göre muhatap da yoktur! Bu noktada görev Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye düşmektedir. Pakdemirli'den şu sorulara yanıt bekliyorum:

1 – Tarım Kredi Kooperatifleri 7 bin kişiye Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılacağını ve 250 bin düve projesinin uygulanacağını ilan etmiştir. Peki, bu kredinin faizi ne olacaktır?

2 – Geçen sene icralık olan 7 bin Tarım Kredi ortağı çiftçinin borçları ne olmuştur?

3 – 2017 yılında ithalatımız bir önceki yıla göre yüzde 17.7 artarak 233.7 milyar dolar, yıllık dış ticaret açığı 76.7 milyar dolar olmuştur. 2018 yılında da buğdaydan soyaya, sığır etinden mısıra kadar ithalatımız artarak devam etmektedir. Bu cari açığı azaltmanın yolu çiftçiye piyasanın da üzerinde yüzde 22.5 faizle kredi vermek midir?

4 – Önümüzdeki dönemde Meksika, Çin, Hollanda ve İspanya gibi çiftçilerimizi destekleyen paketler uygulayacak mıyız?

5 – Bakanlar Kurulu kararına rağmen, Tarım Kredi ortağı çiftçiden 2012 yılından günümüze kadar faiz olarak adlandırılmadan çeşitli adlar altında alınan gizli faiz paralarının çiftçimize geri ödenmesi gerekmektedir. Bu üreticimize ve Türk insanımıza vicdani borcumuz değil midir? Yoksa Bakanlar Kurulu kalktığı için eski Bakanlar Kurulu kararlarının geçerliliği de mi kalkmıştır?