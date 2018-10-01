Çin işi: 12 milyar, Türk işi: 35 milyar dolar

Çinli Daxing 100 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olmaya hazırlanırken, 12 milyar dolarlık düşük maliyetiyle de dikkat çekiyor.

100 milyon yolcu kapasitesi ve uçuş sayısıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacağı belirtilen Pekin'deki Daxing Havalimanı, 12 milyar dolarlık maliyetiyle de şaşırtıyor. İhalesinden konumuna kadar bugüne kadar birçok eleştiriye maruz kalan İstanbul'daki 3. havalimanı bitirildiğinde, 35 milyar dolarlık faturasıyla Daxing'in yaklaşık 3 katına inşa edilmiş olacak.

Ünlü Mısırlı mimar Zaha Hadid'in ölmeden önce yaptığı tasarımla göz kamaştıran Daxing, başlangıç ve bitiş tarihinden kapladığı alan ve kapasitesine kadar 3. havalimanıyla birçok açıdan benzerlik gösteriyor. İkisinin de inşaatı 2014'te başlayan havalimanları bir yıl arayla hizmet vermeye başlayacak. Son olarak inşaatında çalışan işçilerin eylemleriyle gündeme gelen 3. havalimanının birçok soruna rağmen 29 Ekim'de açılacağı açıklanırken, Daxing Havalimanı da 1 Ekim 2019'da hizmete başlayacak. Kapalı alanı 700 bin, oturduğu alan da 313 bin metrekare olarak belirlenen Pekin'deki havaalanı, küçük olduğu halde 8 pistiyle ve yolcu kapasitesiyle 3. havalimanına fark atacak.

METROSU HAZIR

Şehir merkezinden uzaklığı da birbirine yakın olan havalimanlarında Çin şimdilik metro avantajını da elinde bulunduruyor. 3. havalimanı metrosunun ihalesi bizde henüz yeni yapılırken, Daxing'e şu anda mevcut olan metroyla 30 dakika içerisinde ulaşmak mümkün.

Bugüne kadar 3. havalimanının kademe kademe inşa edilerek 2023 yılı sonunda 200 milyon yolcu kapasitesine ulaştırılacağı açıklanmıştı. Ancak bazı kaynaklara göre, 2019, 2021 ve 2023 yılında havalimanının genişletme işlerini yapmaya hazırlanan müteahhitlik firmalarına bildirim yapılarak işlerin durdurulduğu açıklandı. Şimdilik sayılarının 4 olduğu öğrenilen firmaların büyük bir finansal zorlukla karşı karşıya kalarak konkordatoya gittiği belirtiliyor. Dolayısıyla 3. havalimanının yolcu kapasitesi olarak dünyanın en büyüğü olacağı iddiası da şimdilik rafa kalkmış oldu. 3. havalimanı, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle 100 milyon yolcu kapasiteli Daxing'in gerisinde kalacak.