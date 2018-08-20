Dev şirket İran’dan çıktı

İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh, Fransız enerji şirketi Total'in ABD'nin İran ile iş yapan yabancı şirketlere yaptırım uygulama tehdidinden dolayı, ülkesindeki faaliyetine son verdiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Total’in Güney Pars doğalgaz projesinin 11. fazındaki çalışmalarının sona erdiğini belirten Zanganeh “(Total’in yerine) başka bir şirket getirme sürecine başladık” dedi. Zanganeh, bakanlığın internet sitesi SHANA üzerinden bugün yaptığı açıklamada ise, Total’in ayrılma kararını iki ay önce açıklamış olduğunu belirtti.

ÇİNLİLER GELEBİLİR

İranlı yetkililer, Güney Pars doğalgaz projesinde Total’in yerini Çin’in devlet şirketi olan CNPC’nin alabileceğini ve bu sahada sahip olduğu yüzde 30 hisseyi yüzde 80’e çıkarabileceğini söylemişlerdi.

ABD, 2015 yılında İran ile büyük devletler arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran’a yeniden yaptırımlar getirmişti.

REUTERS

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