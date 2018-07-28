Devlete borcu olan dikkat! Yarın son gün

Vergi ve prim borçlarını yapılandırmayanlar için vergi daireleri ve SGK müdürlükleri hafta sonu da açık. Borçlarını yapılandırmak isteyenler yarın saat 17:00'a kadar bağlı bulundukları vergi dairesine gidebilecekler. İkinci taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz salı günü sona eriyor.

Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar TL borç yapılandırılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunun 81 ilde bulunan il müdürlükleri ve SGK bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

633 BİN BAŞVURU

Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanun ile borcu bulunan vatandaşlara getirilen ödeme kolaylığı hakkında basın açıklamasında bulundu. 2 Haziran 2018 tarihi itibariyle hem elektronik ortamda, hem Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvurularının alınmaya başlanıldığını ifade eden Selçuk, şu ana kadar 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını kaydetti.

HAFTA SONU YAPILANDIRMASI

Vergi daireleri, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamındaki başvurular için hafta sonu saat 17.00’ye kadar açık bulundurulacak. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurması gerekiyor. Açıklamada, geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve bu yılki motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödeme sürelerinin 31 Temmuz Salı günü sona erdiği anımsatıldı.