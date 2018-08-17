Devlet harcamaya doyamadı

İlk 7 ayda kamu kurumlarının sadece temsil ve tanıtma gideri 84.5 milyon lirayı buldu. Kamu binalarına 605 milyon, araçlara ise 299.1 milyon lira kira ödendi.

Kur şokuyla birlikte son günlerde sık sık gündeme getirilen “tasarruf” konusu bütçe rakamlarına yansımadı. Kiralanan binalar, düzenlenen toplantılar, temsil ve ağırlama giderleri yine devletin kasasından çıktı. Bu yılın ilk 7 ayında, kamu kurumlarının temsil ve tanıtma gideri 84 milyon 556 bin lirayı buldu. Kamunun kiraladığı binalara aktarılan tutar, 605 milyon 33 bin lira olurken, kiralık araçlara da 299 milyon 160 bin lira ödendi. Milletvekillerinin sağlık giderleri 7 ayda 7 milyon 138 bin lira, ilaç giderleri ise 493 bin liraya yükseldi. Vekillere bu süre içinde ödenen maaş tutarları ise 119 milyon 959 bin lira oldu. Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yararlanarak SÖZCÜ'nün yaptığı belirlemeler şöyle:

TOPLANTI VE YEMEKLER: Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım giderleri, düzenledikleri toplantılar, yemekler, gönderilen çiçekler için harcanan tutar bu yıl temmuz ayına kadar geçen sürede 84 milyon 556 bin lirayı buldu.

7 AYLIK KİRA: Kamu kuruluşlarının hizmet amaçlı ve kiralık olarak kullandığı binaların ücretleri de el yakıyor. Bütçedeki hizmet binasının kira giderleri 7 ayda 605 milyon 33 bin lirayı buldu.

KİRALIK ARAÇ: Satın alınan makam araçlarından ayrı olarak kamunun kiraladığı araçlara da aynı süre içinde bütçeden aktarılan tutar 299 milyon 160 bin lira oldu.

VEKİL MASRAFI: Temmuz ayına kadar geçen sürede bütçeden milletvekillerine 119 milyon 959 bin lira maaş ödemesi yapıldı. Vekillerin tedavi masrafları bu sürede 7 milyon 138, ilaç giderleri ise 493 bin lirayı buldu. Milletvekillerinin 7 aylık maliyeti 127 milyon 590 bin lira oldu.

12 YILDA ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 16 MİLYAR LİRA HARCANDI

Örtülü ödenekten yapılan harcamalar 2006 yılından bu yana 13 milyar 660 milyon lirayı bulurken, yine bütçeden taşınmaz alımı gibi harcamalar için yapılan “gizli sermaye giderleri” de 2 milyar 281 milyon lira oldu. Toplam harcama ise 15 milyar 944 milyon lirayı buldu. Bu kalemden yapılan harcama 2006 yılında 343 milyon liraydı. Yıllar içinde katlanarak arttı. Sadece geçen yıl harcanan miktar 3 milyar lirayı aştı ve 2006'dan bu yana yapılan en yüksek rakam oldu. Bu yılın ilk 7 ayında bu kalemden harcanan tutar ise 1 milyar 226 milyon 500 bin lira oldu.

Örtülü ödenek devletin milli güvenliği ile ilgili konularda kullanılabiliyor. Ancak bu harcamalar sorgulanamadığı için özellikle seçim dönemlerinde tartışma yaratmaya devam ediyor. Yasalar bu ödenekten sadece başbakanın harcama yapmasına yetki veriyordu. Ancak daha sonra kapsama Cumhurbaşkanı da alındı. Yeni sistemle birlikte başbakanlık makamı ortadan kalktı ve ödenek üzerindeki tek yetkili Cumhurbaşkanı oldu.