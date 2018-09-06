Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasadan son rakamlar…

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında son dönemde en kötü performansı gösteren TL dün pozitif tarafa geçerken, dolar/TL bu sabah 6.60 civarında, piyasalarda faiz artışı beklenen 13 Eylül'deki TCMB toplantısına odaklı seyir sürüyor.

ABD ile ilişkiler ve İdlib konusundaki gelişmelerin de izlendiği piyasada dolar endeksinin dün gerilemesiyle euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel euroya endeksli Doğu Avrupa ülke para birimleri ile birlikte TL de dün toparlanma eğilimine girdi. Güney Afrika ve Arjantin ekonomisine yönelik gelişmeler genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Bir bankacı, “TCMB’nin gelecek hafta faiz artışı yapacağı beklentisi dolar/TL’nin 6.70’in altında kalmasını sağlıyor bu çerçevede dün gevşeme eğilimine girdi. Dolar endeksindeki gerilemenin de yansımasında bahsedebiliriz. Öte yandan Brunson’ın savcısının görev yerinin değiştirilmesi çok bir anlam ifade etmese de olumlu haber arayışındaki piyasa tarafından izleniyor. Bu çerçevede yarınki Suriye zirvesi de yakından izleniyor. Zirveden Türkiye ve ABD lehine bir uzlaşı çıkması halinde belki iki ülke ilişkilerinde toparlanma olabilir. Dolar/TL’de bugün 6.55-6.70 bandında hareket beklerim” dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson’ın soruşturmasını yürüten savcının görev yeri değişti. Savcılık terör örgütlerine yardım ve casusluk iddiasıyla yargılanan Brunson’ın 35 yıla kadar hapsini istiyor. İddiaları reddeden Brunson son olarak Temmuz ayında tutuklu olduğu cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmıştı.

Öte yandan yarın Türkiye, Rusya ve İran arasında liderler düzeyinde Tahran’da yapılacak toplantının ana gündem maddesini İdlib’deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

Rusya Salı günü 22 gün aradan sonra İdlib’e hava saldırıları düzenlerken Suriye rejimi de iki gündür İdlib’de belirli noktalara top atışı ile saldırılar düzenliyor.

Ankara, Astana süreci kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen ve TSK’nın 12 gözlem noktası kurduğu İdlib’e yönelik kapsamlı bir askeri operasyona yeni göç dalgalarına ve sivil ölümlerine neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yurt içinde bugün TCMB’nin haftalık verileri açıklanacak. Yurt dışında ise saat 1515’te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 1530’da ABD işsizlik maaş başvuruları, iş gücü maliyeti ve verimlilik, saat 1700’de ABD fabrika siparişleri ve ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kaybederken, tüketici fiyatları Ağustos’ta yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı. Enflasyon verisi ardından TCMB 13 Eylül’deki PPK toplantısında faiz artışı yapılacağı sinyali olarak algılanan bir açıklama yaparken, dolar/TL yüksek seviyelerde seyrini sürdürse de nispeten sakinleşmiş durumda.

TCMB’nin faiz artışına birçok analist kesin gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına yönelik belirsizlik halen endişe konusu.

Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1,000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB’den daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Tahvil piyasasında ise TCMB’den faiz artış beklentileri ardından 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğiliminde.

Önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 21.49, valörde son işlemde yüzde 21.23 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.88, valörde son işlemde yüzde 20.76 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 24.39 seviyesindeydi.

REUTERS