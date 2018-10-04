Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL enflasyon verisinin beklentileri çok aşmasının ardından ertesi güne 6.10 sınırının altında başladı.

Enflasyonun Eylül’de beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dün dolar/TL ve tahvil faizlerinde yükseliş gözlenirken, ABD tahvil faizlerindeki artışla kurda 6’nın üzerindeki seyir bu sabah da devam ediyor.

Dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM hizmetler endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı olarak görülen açıklamalarının ardından ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle yen karşısında 11 ayın zirvesini gördü ve başlıca para birimleri karşısında ise yüksek seyrediyor.

Yüksek seyir izleyen ABD tahvil getirileri, yerel paralara baskı yaparken çok ihtiyaç duyulan yabancı fonları çekmeye eğilimli oldukları için gelişmekte olan piyasalar için faydalı değil.

Piyasada bugün küresel piyasalardaki seyir izlenecek ancak gözler asıl olarak ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD’li Rahip Brunson’ın 12 Ekim’de yapılacak olan davasına çevrilmiş durumda. Ayrıca TCMB’nin Ekim ayı PPK toplantısı da son enflasyon gerçekleşmeleri ardından büyük önem taşıyor.

Yurtiçinde bugün saat 1000’da aylık fiyat gelişmeleri raporu, 1430’da reel efektif döviz kuru ile TCMB’nin haftalık verileri açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1530’da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 1700’de ise ABD fabrika siparişleri verileri açıklanacak.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, enflasyonun Eylül’de son 15 yılın en yüksek seviyesine gelmesi ardından dün yükselen dolar/TL’de Fed başkanının dünkü şahin açıklamaları ile ABD tahvil faizlerinin yükselmesinin yarattığı baskının bu sabah da devam ettiğini söyledi.

Piyasalar açısından Rahip Brunson’ın 12 Ekim’de yapılacak olan mahkemesinin önemine dikkat çeken Kavak, “Oradan çıkacak olumlu bir karar kuru aşağı itebilir ancak ekonomik verilerde bozulmaların artıyor olması TL’de negatif ayrışmanın görüleceğini de gösteriyor” dedi.

TCMB ve hükümet tarafından gelecek açıklamaların yakından izleneceğini belirten Kavak, “Enflasyonun yeniden politika faizinin üzerine gelmesi ardından yatırımcı güvenini sağlamak ve reel faizi yeniden pozitifi alana çekmek için en az 500 baz puanlık bir faiz artışına ihtiyaç var. Ancak bu adım atılacak mı, bu kritik olacak” dedi.

Dolar/TL’de eğilimin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Kavak, yukarıda 6.18 seviyesinin direnç olduğunu, aşağıda ise 5.95 seviyesinin kırılması halinde 5.70 seviyelerine geri çekilmenin görülebileceğini belirtti.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL’deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle Eylül’de yüzde 6.3 ile beklentilerin oldukça üzerinde arttı.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon ise Ağustos ayındaki yüzde 17.9 seviyesinden Eylül’de yüzde 24.52’e yükselerek 15 yılın zirvesini gördü.

TCMB’nin Eylül PPK toplantısında 625 baz puanlık yüklü faiz artırımı sonrası yükselen reel faiz, dünkü enflasyon verisinin ardından tekrar negatife döndü. TCMB’nin politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor. Yıllık enflasyonun geldiği seviye itibarıyla reel faiz yüzde 5.17’den yüzde -0.4’e gerilemiş oldu.

Ekonomistler ekonomideki yavaşlama eğilimi ile aynı anda gerçekleşen enflasyon artışına TCMB’nin Ekim ayında nasıl bir tepki vereceğini yakından izliyor olacak.

TCMB’nin faiz kararı 25 Ekim’de açıklanacak. Banka ay sonunda ayrıca enflasyon raporunu da açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı değerlendirmede enflasyon konusu ile çok daha yoğun şekilde mücadele edeceklerini, enflasyonda en kötünün geride kaldığını söyleyerek, Bu hafta sektörel ve grup bazlı görüşmeleri başlatacağız. Bu konuda kamuoyuna anons edeceğimiz genel bir çerçeveyi ortaya koyacağız” dedi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de önceki gün yüzde 18.3 seviyesinden kapandıktan sonra dün 112 baz puan yükseldi. Dün spot kapanışta yüzde 19.41 seviyesinde olan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi valörde son işlemde yüzde 19.39 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 26.38 seviyesindeydi.

REUTERS