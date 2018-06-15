Dolarda flaş hareketlilik! Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL kuru, Avrupa Merkez Bankası kararı ve Fed'in fazi artırımından sonra Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 4.76'yı aştı.

Dolar/TL bu sabah 4,76 ‘yı aşarak gün içi zirvesini gördü. Türkiye’de piyasalar kapalıyken Avrupa’da da sakin bir seyir gözleniyor. Dolar/TL gün içinde 4.71-4.76 bandı arasında işlem gördü.

İki günlük para politikası toplantısının sonuçlarını 13 Haziran’da açıklayan Amerikan Merkez Bankası (Fed) , 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1,75- 2 seviyesine yükseltti. 18 ayda altıncı kez faiz artıran Fed, daha hızlı bir faiz artırımı sürecinin sinyallerini de verdi.



‘ABD'DE ŞAHİNLİK VAR'

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, piyasada yeni bir haber akışı veya açıklama olmadığını ancak gelişmekte olan ülkeler genelinde gevşeme gözlendiğini söyleyerek, “Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı zaten satın alınmıştı ama hem projeksiyonlar hem de ABD ekonomisine yönelik tonlamada şahinlik var. Açıklamalar piyasada ani bir reaksiyon yaratmadı. Bu beklenti daha önce yayılarak fiyatlara yansımış olabilir ya da piyasa bugünkü ECB toplantısını bekliyor olabilir. ECB'nin varlık alım programının ne zaman sonlanacağına dair bir tarih vermesi bekleniyor” diyor.