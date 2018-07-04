Dolar/TL ne kadar oldu? (04.07.2018)

Enflasyonda beklentilerin üzerinde yükselişin ardından TL'de negatif ayrışma bu sabah da devam ederken, dolar/TL 4.72'yi aştı, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 17.70 seviyesine kadar yükseldi.

Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artmasıyla dün yönünü yukarı çeviren dolar/TL, yeni güne dünkü kapanış seviyelerine yakın başlarken, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle nispeten sakin seyir bekleniyor.

Yurtiçinde bugün saat 1000’da aylık fiyat gelişmeleri raporu, saat 1430’da Haziran ayı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Yurtdışında ise yüzde 1055’te Haziran ayı Almanya hizmetler PMI, saat 1100’de ise euro bölgesi hizmetler PMI açıklanacak.

Tüketici fiyatları Haziran’da yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaşırken, çekirdek endeksler ve üretici fiyatlarındaki sert artışların da ardından TCMB’nin Temmuz toplantısında faiz artırımı yapması yönünde beklentiler artıyor.

Ancak büyümenin yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı beklentilerinin olduğu bir ortamda TCMB’nin 24 Temmuz’daki toplantıda nasıl bir adım atacağı oldukça kritik.

Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 16 civarına gelmesi beklenirken, yılsonu enflasyon beklentileri de yukarı revize ediliyor.

Enflasyon gerçekleşmeleri dün TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrılarak dolar karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kaybetmesine neden oldu.

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Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, seçim belirsizliğinin atlatılmasına rağmen TL’de kırılgan yapının sürdüğünü ve hareketlerde kalıcı aşağı tepki alınamadığını söyleyerek, “Bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle daha sakin bir seyir bekleyebiliriz ancak kurda yukarı eğilim sürüyor. Enflasyon beklentilerin çok üzerinde gelince fiyatlarda sert tepkiyi aldık ilk şok fiyatlandı ve artık fiyatlamalar üzerinde enflasyon etkisinin dağıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından gelecek reformlar ve TCMB hamleleri ile enflasyon süreci kontrol altına alınacaktır” dedi.

Bu hafta hükümetten yeni kabine ile ilgili açıklamaların beklendiğini, mevcut isimlerin korunmasının piyasayı biraz rahatlatacağını söyleyen Karadağ, piyasaya ne kadar güven verilirse TL’nin de o kadar pozitif ayrışacağını belirtti.

Yurtdışındaki ticaret savaşlarına ve dolar üzerindeki Trump baskısına dikkat çeken Karadağ, “Trump ilişkileri ne kadar daha iyimser havaya sokarsa o zaman dolar pozitif havaya girebilir. Dolayısıyla dolar aslında çok güçlü değil, yukarı kurdaki hareket daha çok TL’deki kırılganlıktan kaynaklanıyor. Dolar/TL’nin 4.60 ve 4.55 altında kapanışlarda ısrarcı olmaması yukarı hareketi daha olası kılıyor. Kurda 4.65 altına sarkma olsa bile bugün 4.65-4.68 arası gelgit yapabilir” dedi.

Enflasyon verisi dün tahvil piyasasında da sert yükselişe neden oldu.

Geçen hafta seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ardından TL’deki toparlanmaya paralel yönünü aşağı çeviren 10 yıllık tahvil faizinde Hazine’nin borçlanma programının yüksek borçlanmaya işaret etmesi ardından Cuma günü başlayan yükseliş dün de devam etti ve 42 baz puan yükseldi.

Perşembe günü yüzde 16.20’ye kadar gerileyen, dün veri öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 17.40’a kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 17.24, valörde son işlemde yüzde 17.39 seviyesindeydi.

Önceki gün yüzde 19.25 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün veri sonrası 19.71’e kadar yükseldi. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.56, valörde son işlemde yüzde 19.52 seviyesindeydi.

REUTERS