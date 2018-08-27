Dolar/TL ne kadar oldu? Bayram sonrası dolarda son dakika detayları…

Bayram tatilinden dolayı Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde dolar/TL sabah saatlerinde hızla yükseldi. Güne 6 sınırından başlayan dolar/TL 6.25'i aştı. Peki dolar neden yükseldi? TL'deki hızlı değer kaybının ardında yeni bir haber olmadığını söyleyen bir bankacı, "Bayram öncesi artan TL talebinin kuru baskıladığını görmüştük, bu talebin bitmesi ile yeniden dövize talep gözleniyor." dedi. Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu ise, "TL açığa satılamıyor ancak risklerini sınırlamak isteyenler bu piyasaları kullanamadığı için spot piyasada dolara talep sağlıyor."ifadelerini kullandı.

Piyasalarda her hareketin bir karşılığı olduğunu söyleyen Sözcü Gazetesi yazarlarından Murat Muratoğlu,” Dolardaki yükseliş Merkez Bankası’nın swap ve forward piyasalarını kısıtlamasının etkisi…TL açığa satılamıyor ancak risklerini sınırlamak isteyenler bu piyasaları kullanamadığı için spot piyasada dolara talep sağlıyor. Enflasyon çift hanede. Faizler suni olarak düşük tutulmaya çalışılıyor. Cari açık, bütçe açığı derinleşti. Üzerine Amerika ile yaşanan sorunlar. Katar’dan gelmeyen 15 milyar dolar. Sahi olumlu ne var?” dedi.

KÜRESEL GELİŞMELER İZLENİYOR

Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah 6.00’nın üzerinde bulunurken, TL’de zayıf seyre neden olan Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ve ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeler izleniyor.

Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar/TL yeni haftaya 6 civarında başladıktan sonra yükselişe geçti. Böylece TL’nin dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 3’ü aştı.

‘YENİDEN DÖVİZE TALEP GÖZLENİYOR’

TL’deki hızlı değer kaybının ardında yeni bir haber olmadığını söyleyen bir bankacı, “Bayram öncesi artan TL talebinin kuru baskıladığını görmüştük, bu talebin bitmesi ile yeniden dövize talep gözleniyor. Henüz hacimler zayıf, bu yüzden alıcı/satıcı dengesinde anlamlı bir durum yok” dedi.

JACKSON HOLE KONUŞMASI DEĞER KAYBETTİRMİŞTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole’da yaptığı ve güvercin algılanan konuşması küresel olarak dolarda değer kaybına neden olmuş, piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD ile ilişkilere yönelik negatif bir gelişme olmamasının da etkisiyle dolar/TL haftaya sakin başlamıştı.

Piyasalar hükümetin izleyeceği mali politikalar ile TCMB’nin para politikasını yakından izliyor. TCMB’nin önceki hafta likidite ve BDDK’nın swap adımı ile önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamalar piyasalarda genel olarak tansiyonu azaltmıştı.

Ancak analistler Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin seyrinin piyasaların gündemindeki ana konu olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor. ABD tarafından önceki hafta gelen açıklamalar Türkiye’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır oldukları yönündeydi.

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