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Dünya devi çalışanlarını striptiz kulübe götürdü

Dünyanın en büyük spor giyim şirketlerinden Under Armour'da çalışanların şirket tarafından striptiz kulübe götürüldüğü ortaya çıktı. Şirket yaptığı açıklamada, "Kültürümüzü geliştirmek için daha iyisini yapacağız" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
android-time 14:16 6 Kasım 2018
Haberler Ekonomi
Dünya devi çalışanlarını striptiz kulübe götürdü
Dünyanın en büyük spor giyim şirketlerinden Under Armour'da çalışanların şirket tarafından striptiz kulübe götürüldüğü ortaya çıktı. Şirket yaptığı açıklamada, "Kültürümüzü geliştirmek için daha iyisini yapacağız" ifadesini kullandı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre dünyaca ünlü spor giyim markası Under Armour'un çalışanları striptiz kulübüne gittiler ve parasını şirketin kredi kartıyla ödediler.

Şirketin kredi kartıyla striptiz kulübe giden isimler arasında şirketin başkanı ve CEO'su Kevin Plank’in de bulunduğu iddia edildi.

Plank yaptığı açıklamada, çalışanların şirket tarafından striptiz kulübe götürüldüğünü doğruladı. Fakat kendisinin striptiz kulübe gitmediğini söyledi. Plank Wall Street Journal’ın konuyla ilgili haberini okurken ‘zorlandığını’ da söyledi.

Çalışanların Baltimore'da gittiği striptiz kulüp.

Çalışanların Baltimore’da gittiği striptiz kulüp.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada “Firma kültürümüzü geliştirmek için daha iyisini yapacağız” ifadesi kullanıldı.

Under Armour geçen sene 5 milyar dolar gelir elde etti.

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Son güncelleme: android-time 14:3306.11.2018
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