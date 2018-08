Son dakika haberi… Ekonomi yazarı Güngör Uras yaşamını yitirdi!

Türkiye ekonomisinin zor zamanlardan geçtiği, enflasyon, devalüasyon, stok enflasyon gibi terimlerin havada uçuştuğu dönemlerdi. Her gün bir çok ekonomi değerlendirmesi yayımlanıyor, ancak bir çoğu vatandaşlar tarafından çok da fazla anlaşılmıyordu. İşte böyle bir dönemde Ayşe Teyze'ye ekonomiyi anlattığı yazılarıyla bu terimleri herkese tanıttı Güngör Uras. Dün ise tedavi gördüğü özel bir hastanede, 85 yaşında hayatını kaybetti. Uras'ın vefat haberinin ardından, taziye mesajları da art arda geldi.

Acı haberi Milliyet gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç sosyal medyadan, “Güngör Uras Hocamı kaybettik… Başımız sağolsun…” mesajı ile duyurdu.

Uras, Milliyet gazetesindeki köşe yazılarında, ekonomiyi, kendi ürettiği ‘Ayşe teyze’ ve ‘Ali Rıza amca’ örnekleriyle anlatmasıyla da tanınıyordu.

AYŞE TEYZE HİKAYESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Uras, kendisi ile özdeşleşen Ayşe Teyze karakterinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlatıyor:

1982 yılında Güneş gazetesinin ekonomi bölümü sorumlusu Necati Doğru'ydu. O yıllar halkımız ekonomide olan bitenle bugünlerdeki kadar ilgilenmezdi. Neyin ne olduğu pek bilinmezdi. Necati Doğru'nun teşviki ile ben “Olaylarla Alaylar” isimli bir köşe hazırladım. Önce karikatürist (Rahmetli) Mıstık'ın, daha sonra (şimdilerde Milliyet'te birlikte çalıştığımız) Haslet'in çizimleriyle ekonomide güncel olayları basitleştirerek, mizaha büründürerek yazmaya başladım. İlgi gördü. Necati Doğru, Güneş'ten ayrılıncaya kadar devam etti. Olaylarla Alaylar'da ekonomiyi sorgulayan yaşlı kadın Zehra Hanım Teyze idi. Zehra, benim annemin adıydı. Annem vefat edince, Zehra Hanım Teyze anlatımını Ayşe Hanım Teyze'ye dönüştürdüm.

FUAT OKTAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından Güngör Uras’ın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Oktay mesajında, “Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından, “Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun.” mesajını paylaştı.

BAKAN ALBAYRAK’TAN DA BİR MESAJ GELDİ



Bakan Albayrak, sosyal medyadan, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah'tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum.” diye yazdı.

YAYINLARI



Halk Kredisi ve Türkiye'de Tatbiki, Ege Matbaası, Ankara 1955

Küçük Sanayiciler İçin Kooperatif, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1965,

Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kooperatifleri, ( Margeret Digby'den tercüme), Doğuş Matbaası, Ankara 1966

Tarım Kooperatifleri ile Devlet Arasındaki İlişki, Doğuş Matbaası, Ankara 1966

İkinci Beş Yıllık Plan Özel Sektör İçin Neler Getiriyor? Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

What will the Second Five car Development Plan Bring to the Private Sector, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

Sanayiciler İçin Teşvik Tedbirleri, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul 1968

Devalüasyon Öncesi ve Sonrası Ekonomik Gelişme Politikası, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Recent Economic Policies in Turkey, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Tarım Satış Kooperatifleri Sistemi Yoluyla Tarım Ürünleri Fiyat Destekleme Politikasının Finansmanı Sorunu, Şark Matbaası, Ankara 1971

Türkiye'de Sermaye Piyasası, Şark Matbaası, Ankara 1973

Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, Formül Matbaası, İstanbul 1979

Borsa, Sabah Yayını 1990

Turkey, From Ten Thausand Years of Civilization to the Present ( Yılmaz Karakoyunlu ile ortak yayın) Creative Yayıncılık 1991

Ekonomide Özal’lı Yıllar (1980 – 1990) Afa Yayını 1993