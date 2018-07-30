Ekonomik güven endeksinde artış

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artışla 92,2 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı ‘Ekonomik Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,9 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1 değerine yükseldi.

Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 101,5 değerine geriledi.

İHA