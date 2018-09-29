Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

Birçok kalemde zamlar üst üste gelirken emekliler ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğini merakla araştırılıyor. Enflasyona göre şekillenecek olan emekli maaşları kaç lira olacak? Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?

Ocak tüm emeklilerin zam ayı olacak. Birçok emekli şimdiden emeklilerin ocak ayı maaşlarını merakla araştırıyor. Enflasyon tahminleri ocaktaki zammın oranı için ipucu veriyor. 2018’in ikinci 6 aylık döneminde gerçeklşecek enflasyon oranında zam alacak 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, ocakta maaşlarında yüzde 10.65 artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİLER KAÇ LİRA ZAM ALACAK?

Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108.78 ile 521.02 lira arasında artış yaşanacak. Halen ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak. 4 bin 892 lira 19 kuru. seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.

İŞTE EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞLARI

MAAŞ – ZAMLI MAAŞ

1.000 — 1.106.50

1.200 — 1.327.80

1.400 — 1.549.10

1.600 — 1.770.40

1.800 — 1.991.70

2.000 — 2.213.00

2.200 — 2.434.30

2.400 — 2.655.60

2.600 — 2.876.90

2.800 — 3.098.20

3.000 — 3.319.50

3.200 — 3.540.80

3.400 — 3.762.10

3.600 — 3.983.40

3.800 — 4.204.70

4.000 — 4.426.00

4.200 — 4.647.30

4.400 — 4.868.60

4.600 — 5.089.90

4.800 — 5.311.20