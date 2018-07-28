Zeynep Bodur Okyay: Enflasyon milletin ahlakını bozdu

Kale Grubu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Enflasyonla mücadele çok önemli. Bu, milletin ahlakını bozan bir şey. İş stok tutmaya gidiyor" diyor. Bodur Okyay ekonomik durumla ilgili olarak şu çarpıcı sözleri kullanıyor: Plan program yapıldıkça bu işlerin eylül ekim aylarına doğru biraz daha düzeleceğini ümit etmek istiyorum. Bizim tek yaptığımız şey dua etmek.

Ekonomistlerin yüksek enflasyon ve düşük büyüme nedeniyle durgunluk uyarısı yaptığı, dev holdinglerin kredi yapılandırmaları için sıraya girdiği Türkiye ekonomisinde, sanayici frene bastı. Piyasalarda ciddi bir likidite sıkıntısı olduğunu ve uzun vadeli düşünmek zorunda olan sanayicinin önünü göremediğini kaydeden Kale Grubu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Enflasyonla mücadele çok önemli. Bu, milletin ahlakını bozan bir şey. İş stok tutmaya gidiyor, bu bir numaralı mücadele alanı olmalı. Sanayici stokçuluğu sevmez. İnsanlar iş, yatırım yapmıyor. Ondan sonra önünü göremiyor. Sonra işin kolayı var ‘hap yaptım para kaptım' oluyor. İnsanlar üretim yapmıyor. Plan program yapıldıkça bu işlerin eylül ekim aylarına doğru biraz daha düzeleceğini ümit etmek istiyorum. Bizim tek yaptığımız şey dua etmek” dedi.

ʻʻ Finansman ve sermaye kuş gibi ürkektir. Sıktın mı ölüyor, bıraktın mı uçuyor. Dolayısıyla güven ve tutarlılık çok önemli. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay



GELECEK BELİRSİZ

Yaşanan sistem değişikliği nedeniyle yatırımcının önünü göremez hale geldiğini kaydeden Okyay, süreci ‘hold dönemi' olarak yorumladı. “Şu anda yatırımlara ciddi fren olduğunu görüyoruz. Bu, gelecek nasıl olacak, nasıl şekillenecekten kaynaklı. Türkiye'de şimdi ikinci kez kökünden sistem değişti. Bu yeniden ülke kurulması gibi bir şey” ifadelerini kullanan Bodur, yatırımlardaki sert frenin iştahsızlıktan değil, belirsizlikten kaynaklandığını dile getirdi. Sanayi yatırımlarında 5 yıldan önce geri dönüş alınamadığını ve finansmanın çok kritik olduğunu kaydeden Okyay, yeni bir yatırım yapmadan önce 40 kere düşünme noktasına geldiklerini aktardı. Türkiye'nin bir kalkınma bankasına Avrupalı rakipler gibi düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanına ihtiyaç duyduğuna işaret eden Bodur, “Bu olmayınca, sanayiciler gidip yabancı para cinsinden krediyle borçlanıyor. Tabii bu sefer kur riskini de sırtlarında taşıyorlar. Ama Türkiye'nin sadece bu dönem değil, her zaman bir kaynak problemi oldu” dedi.

ʻʻ Bu maliyetleri fiyata yüzde 100 yansıtamıyoruz kâr marjından feragat etmek zorunda kalıyoruz. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay

SERMAYE KUŞ GİBİ ÜRKEK

Bu noktada hem sermayedarın hem de finans araçlarının güvene ihtiyaç duyduğunu kaydeden Okyay, “Finansman ve sermaye kuş gibi ürkektir. Sıktın mı ölüyor, bıraktın mı uçuyor. Dolayısıyla güven ve tutarlılık çok önemli. Ne söylüyorsan onu yapacaksın, ne yapıyorsan o söylemi devam ettireceksin. Bu kredibilite ve algı meselesi. Kredibilite olmazsa zaten sistem çalışmıyor” yorumunu yaptı.

YATIRIMLARINI GÜNEY MARMARA'YA KAYDIRACAK

Kale Grubu olarak 2018 hedeflerine sadık kaldıklarını ancak bütçelerde yeni tahmin çalışmalarına başladıklarını kaydeden Zeynep Bodur Okyay, “Türkiye'de maliyet enflasyon var ve kurlar üzerinde artış olduğu sürece bunu bir şekilde fiyatlara yansıtmak zorundasınız. Bu maliyetleri fiyata yüzde 100 yansıtamıyoruz kâr marjından feragat etmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu. Havacılık ve savunma yatırımlarının bir kısmını Balıkesir'e kaydırmayı hedeflediklerini anlatan Okyay, savunma havacılığın ciroda yüzde 35'lik bir paya ulaştığını dile getirdi.