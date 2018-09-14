Erdal: Telvizyonlar doları göstermesin

2-3 Ekim’de düzenlenecek I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi öncesi konuşan MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdal gazetecilere yaptığı açıklamada televizyonlarda döviz kurunun artık gösterilmemesi gerektiğini söyledi.
Erdal daha sonra bu önerisini sozcu.com.tr’ye detaylı olarak açıkladı. MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, “TV’lerde dolar gösterilmesi yasaklansın” dedi. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı daha sonra sözlerini sozcu.com.tr’ye detaylandırdı. MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal, “Döviz konusu sürekli sokaklarda konuşulur hale geldi. İlgili ilgisiz herkes bu konuyu konuşur oldu. Bu konunun bizim gündemimizden düşmesi gerekiyor. Onun için böyle bir öneri sundum” dedi.
Çok konuşulan bir hadisenin halkın gündeminden düşmesi gerektiğini söyleyen Erdal, “Çok konuşulan bir hadisenin gündemden düşmesi gerekiyor. Psikolojik olarak insanı rahatsız ediyor. Bu konuyu birazdan bakanlık yetkililerinde aktaracağım.” dedi.