Erdal: Telvizyonlar doları göstermesin

Dolar konusu günümüzde herkesin gündeminde. Sokaktaki vatandaştan, iş dünyasına kadar bugün herkes ekonomi konuşuyor. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal'dan ilginç bir öneri geldi. Erdal, "Televizyonların alt kısmında yer alan döviz göstergesi kaldırılsın" dedi. Erdal döviz kurunun halkın psikolojisini rahatsız ettiğini söyledi. Erdal'ın açıklama yaptığı saatlerde dolar/TL 6.10'dan işlem görüyor.

2-3 Ekim’de düzenlenecek I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi öncesi konuşan MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdal gazetecilere yaptığı açıklamada televizyonlarda döviz kurunun artık gösterilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdal daha sonra bu önerisini sozcu.com.tr’ye detaylı olarak açıkladı. MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, “TV’lerde dolar gösterilmesi yasaklansın” dedi. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı daha sonra sözlerini sozcu.com.tr’ye detaylandırdı. MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal, “Döviz konusu sürekli sokaklarda konuşulur hale geldi. İlgili ilgisiz herkes bu konuyu konuşur oldu. Bu konunun bizim gündemimizden düşmesi gerekiyor. Onun için böyle bir öneri sundum” dedi.

İNSAN RAHATSIZ OLUYOR

Çok konuşulan bir hadisenin halkın gündeminden düşmesi gerektiğini söyleyen Erdal, “Çok konuşulan bir hadisenin gündemden düşmesi gerekiyor. Psikolojik olarak insanı rahatsız ediyor. Bu konuyu birazdan bakanlık yetkililerinde aktaracağım.” dedi.