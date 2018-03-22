Flaş iddia! Pilotlar uçuş sırasında uyukluyor…

Türkiye'deki havayolu şirketlerinde yönerge değişikliğine gidildi. Önceden kaptan pilotlar maksimum 6 gün üst üste uçuş yaparken bu sayı 12 güne çıkarıldı. Yetkililer pilotların eskiden de dinlenemediğini ve yeni yönerge ile artık sağlık durumlarınında tehlike altında olduğunu söylüyor. Hatta bu yoğun tempoya dayanamayan bazı pilotların ise uçuş esnasında uyuduğu iddia ediliyor.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türk Hava Yolları'ndaki (THY) çalışma koşullarının değiştirilerek, pilotlara ayda 12 gün mesai verilmesinin yolunun açıldığını öne sürdü. Aydın TBMM'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ‘'Sivil Havacılık yeni yönerge getirdi. Bu yönergede ‘144 saat mesai verilebilir' diyor. Bu da toplam 12 güne denk geliyor. Demek ki 12 gün pilotlara mesai yaptırılabiliyor. Havada bayılan ya da uyuklayan pilotların olduğu söyleniyor. Bu çok ürkütücü bir durum.” dedi

VÜCUT İSTEMSİZCE UYUYOR

Çalışma koşullarından dolayı havada uyuklayan veya uyuyan pilotların olduğunu belirten Hava- Sen Genel Başkanı kaptan pilot İskender Çarkçı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bazı pilot arkadaşlarımız çok yoruluyor. Hepimiz insanız yorulunca vücut istemsizce uyur. Bu nedenle havada pilotlarda uyuyabiliyor.” dedi.

110 SAAT SINIRI

Normal şartlarda pilotların ayda 110 saat uçuş sınırlarının olduğunu ancak bu sınırların özellikle de yaz aylarında aşıldığını söyleyen Kaptan Pilot İskender Çarkçı, “Bir pilot aylık 110 saat uçuş yapmak durumunda. Ancak bazı firmalar bu sınırı aşıyor. Özellikle de yaz aylarında… Üst üste uçuş yapan pilot arkadaşlar ister istemez yorgun düşüyor. Pilotların dinlenme süreleri uzatılmalı yoksa vatandaşların canı tehlike altında.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNERGE 144 SAAT

Hava-Sen Genel Başkanı kaptan pilot İskender Çarkçı konuşmasının devamında sivil havacılık yeni yönerge getirdi. Bu yönerge ile aralıksız 144 saat mesai verebiliyor. Bu da 12 güne denk geliyor. Biz insanız, et, kemik ve sinirden oluşuyoruz. Bu kadar yoğun tempo içinde bedenen ve ruhen çökmeye doğru gidiyoruz. Bu patlama noktasına geliyor. Havada yorgunluktan bayılan oluyor, sinir krizi geçiren oluyor.” dedi.