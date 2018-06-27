E-Devlet sisteminde yeni Gözlük Reçete Sorgulama, gözlük numaram neydi? gibi vatandaşlar tarafından merak edilen tüm konuları haberimizde detayları ile bulabilirsiniz...

e-Devlet sistemine dahil olan hizmetlere yeni eklenen Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama sonucunda vatandaşlar; reçete numarası, reçete tarihi, tesis adı, optik firma adı, reçeteyi yazan doktorun isim soyadı, reçetenin yazılış tarihi ve diğer detayları sorgulayabilirsiniz. Peki gözlük reçete sorgulama nasıl yapılır? Gözlük numaram neydi? Merak edilenler haberimizde…

GÖZLÜK REÇETE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

turkiye.gov.tr üzerinden yapılacak işlemler için kişisel verilerin korunması amacıyla size özel olan e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bu şifre olmadan gözlük reçete sorgulama işlemini gerçekleştiremezsiniz. Eğer e-Devlet şifresi almamışsanız, en yakın PTT şubesine giderek TC Kimlik Numaranızın olduğu bir kimlikle başvuru yapmalısınız. 2 TL'lik işlem ücreti karşılığında aldığınız şifrenizi e Devlet işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Şifreyi temin ettikten sonra (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-optik-cihaz-sorgula) linline tıklayın. Açılan ekranda bulunan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayıp, TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Ardından direk sorgulama bilgi ekranına erişirsiniz. Buradan da gözlük reçeteniz ile ilgili tüm sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz…