İç savaştaki Suriye’den patates ithal edildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates fiyatlarındaki artışa karşı Türkiye'nin Suriye'de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirildiğini belirterek, "Bunun sonucu olarak şu anda pazarda patates fiyatlarının 2 lira civarına geldiğini görüyoruz" dedi.

Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

SURİYE’DEN 4 BİN TON PATATES GELDİ

Zeybekci, Türkiye’nin Suriye’de operasyon gerçekleştirdiği bölgeden, patateste artan fiyatlara karşı toplam ihtiyacın yüzde 1’ine karşılık gelen yaklaşık 4 bin ton patates getirildiğini belirterek, “Bunun sonucu olarak da şu anda pazarda fiyatların 2 lira civarına geldiğini görüyoruz. Gittiğim halk pazarında patatesin fiyatı 2 lira civarında, istediğimiz noktaya geldi. İthalata sıcak bakmıyoruz ama içeride spekülatör ve tefecinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorlayarak, mağdur ederek atacağı adımlara karşı da kararlı bir şekilde duruşumuz olacaktır” dedi.

Nohut üretimine de değinen Zeybekci, üretim miktarının bu yıl yaklaşık yüzde 20 artacağını dile getirdi. Zeybekci, fiyatların ürünün ilk çıktığı Adana, Mersin bölgesinde 2 liraya kadar düştüğünü, çiftçinin korunması adına bununla ilgili de ithalatı engelleyici tedbirler aldıklarını anlattı.

Zeybekci, döviz kurundaki gelişmelere ilişkin soruya cevap verirken de Türk lirasının değerinin makroekonomik sonuçlara uyum sağlayacağını, önümüzdeki süreçte liranın değeriyle spekülatif bir şekilde oynanması döneminin biteceğini kaydetti.

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ABD İLE VERGİ SAVAŞLARI

EFTA ile yapılan anlaşma sonrası dış ticaretin nasıl gelişim göstereceğine ilişkin soru üzerine Zeybekci, bölgeyle yaklaşık 10 milyar dolarlık dış ticaret hacminin olduğunu, anlaşmayla bunun kapsamının genişletildiğini, hizmetlerin dahil edildiğini ve ürün gruplarının çoğaltıldığını belirterek, mevcut dış ticaret hacminin 2 katına çıkma potansiyeli olduğunu anlattı.

Zeybekci, ABD’nin, son dönemde girdiği “ticaret savaşları” sürecine değinerek, bu noktada Türkiye’yi çelikte (yüzde 25) ve alüminyumda (yüzde 15) uygulanan gümrük vergisinin ilgilendirdiğini söyledi.

Bu konuda yürütülen temaslar hakkında bilgi veren Zeybekci, “Bu sabah Amerikan ticaret temsilcisi, ‘AB, Türkiye, Hindistan gibi ülkeler, ABD ile iş birliği yapmak yerine, karşı önlem almayı tercih etmişlerdir.’ gibi komik bir açıklama yaptı. Türkiye’ye karşı tedbir ve önlem alan onlar, görüşme taleplerimize rağmen diyaloğa geçmeden uygulamayı başlatan da onlar. Dünya Ticaret Örgütü kapsamında ve uluslararası ticaret hukuku marjında, onların Türk ürünlerine ilave yük olarak getirdikleri gümrük vergisi kadar biz de 21-22 üründe vergi koyduk. Önümüzdeki süreçte ABD tarafından çıkarılabilecek yeni uygulamalara karşı ülkemizin menfaatlerini korumaya hazırız” dedi.

Zeybekci, ABD’nin, müttefiklerinden İran’dan yaptıkları petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmalarını istediğinin hatırlatılması üzerine de “ABD Dış Ticaret Bakanlığının aldığı kararlar bizi bağlamaz. Biz Türkiye’nin menfaatleri dışında hiçbir menfaati tanımayız. Orada Birleşmiş Milletler’in almış olduğu kararlar, yaptırımlar varsa bizi bağlar. Onun dışında sadece kendi menfaatimize bakarız. Dost ve kardeş ülke İran’ın da bu konularla ilgili haksızlığa uğramamasına, mağdur edilmemesine de özen göstermeye çalışırız” ifadelerini kullandı. AA