İkametgah belgesi nedir? İkametgah nereden alınır?

Vatandaşlardan iş başvurularında ve çeşitli işlemlerde talep edilen ikametgah belgesi nedir? İkametgah belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar...

Bazı kurum veya kuruluşlar tarafından talep edilen ikametgah belgesi ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İkametgah belgesi nedir? İkametgah belgesi nereden alınır?

İKAMETGAH BELGESİ NEDİR?

İkametgah belgesi, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan herhangi bir insanın devlet kayıtlarında yer alan ve resmi olarak oturduğu yeri belirten belgedir. Bir kişi birden çok yerde oturabilir ama nüfus müdürlüklerinde sadece bir adresi yer alır.

İKAMETGAH NEREDEN ALINIR?

Geçmişte sadece muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesini, günümüzde Nüfus Müdürlükleri ve e-Devlet yoluyla da almak mümkün. Müdürlüklerden nüfus cüzdanınızla alabileceğiniz ikametgah belgesini, e-Devlet uygulaması ile sıra beklemeden ve zaman kaybı yaşamadan edinebilirsiniz. Üstelik herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Yurt genelindeki tüm Nüfus Müdürlüklerinden alabileceğiniz ikametgah belgesi için nüfus cüzdanınız yanınızda olması yeterli.

E-Devlet’ten ikametgah belgesi almak için ilk olarak (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama) adresinde bulunan “Kimliğimi doğrula” kutusuna tıklayın.

Sonraki sayfada T.C Kimlik No ve e-devlet şifresi ile giriş yapmanız gerekecektir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan “yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum”a tıklayın ve sonrasında da devam et kutusuna tıklayın.

Yönlendirildiğiniz sayfada, kimlik bilgileriniz gelecektir. Sayfanın alt bölümünde yer alan “Belgenin Neden Verileceği” yere tıklayın ve hangi sebepten dolayı alıyorsanız onu işaretleyin. Sonrasında da doldurulması gerekli yerler karşınıza çıkarsa o bölümleri doldurun ve “sorgula” butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından, karşınıza “ikametgah belgesi” çıktı görüntüsü gelecektir. Sağ üst köşede yer alan “Dosyayı İndir” yazısına tıklayın ve bilgisayara indirin. Sonrasında da çıktı aracından belgeyi çıkartabilirsiniz.

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