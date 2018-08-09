İmar barışına kaç kişi başvurdu?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı için 3.78 milyon kişinin başvurduğunu ve 1.35 milyar TL ödendiğini belirtti.

Haber kanallarına göre Kurum, 100 günlük icraat programı kapsamında düzenlediği basın toplantısında imar barışı için şu ana kadar 3.78 milyon kişinin başvurduğunu belirterek, 1.35 milyar TL ödendiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da dün Twitter hesabından, “Vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen imar barışından yararlanmalarını tavsiye ediyorum” demişti.

İmar barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yapı kayıt belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği bildirilmişti.

REUTERS