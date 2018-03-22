Kaçak akaryakıt affı durduruldu

Kaçak akaryakıt işine karışmış istasyonlarda lisans sahibini koruyan yasa geri çekildi. Yasa istasyonda kaçak akaryakıt satışı yapılıyorsa ve mülk sahibi işe karışmamışsa lisansını devrederek tekrar istasyon işletmesine izin veriyordu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kaçakçılık yaptığı için kapısına kilit vurduğu akaryakıt istasyonlarının, başkalarına devredilerek yeniden açılmasına izin veren af maddesi, Meclis Genel Kurulunda torba tasarıdan çıkarıldı. Bu madde, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde AKP'li milletvekillerinin önergesiyle getirilmiş, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, “Yanlış bir şeye ‘evet' diyorsunuz” uyarısına rağmen AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti.

Torba tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ile Cemal Öztürk, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekesiyle EPDK tarafından kapatılan akaryakıt istasyonlarının başka kişi veya şirketlerin lisansıyla yeniden açılmasının önünü açacak yeni bir af maddesi önergesi verdi. Önergeye göre, bir akaryakıt istasyonu kaçakçılık nedeniyle kapatılmış, ancak istasyonun mülk sahibi suça karışmamışsa, kendisi lisans alarak ya da başkasına kiralayarak istasyonun açılmasını sağlayabilecekti. Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a önergeyi kabul edip etmeyeceğini sordu. Ağbal, “Takdire bırakıyoruz” diyerek kararı komisyona bıraktı.

YANLIŞA EVET DİYORSUNUZ

Ancak Ağbal, önerge tartışılırken önündeki mikrofonun açık olmadığı, dolayısyla kayda girmeyeceği düşüncesiyle HDP Milletvekili Garo Paylan'a, “Yanlış bir şeye ‘evet' diyorsunuz” dedi. Bunun üzerine Paylan, Başkan Bilgiç'e, “Sayın Başkan, Sayın Bakan ‘yanlış bir şeye evet diyorsunuz' dedi. Tutanaklara geçti. Ben bir şeye evet demedim. Demek ki iktidar partisinin 2 milletvekili yanlış bir önerge vermiş” karşılığını verdi. Ağbal da Paylan'a, “İlkeli değilsiniz, siz de biliyorsunuz bu önergeyi” dedi. Paylan ise, “İlkeli değilsiniz, diye de beni itham ediyorsunuz. Ben bir şeye evet demiş değilim, önergeyi sizin partiniz getirdi” dedi.

AF GENEL KURULDA İPTAL

Tartışmaların ardından af önergesinin oylaması yapıldı. Oylamada Bakan Ağbal'ın ‘yanlış bir şey' uyarısına rağmen AKP'li milletvekillerinin çoğunluk oylarıyla madde kabul edildi. Ancak komisyonda 65'inci madde olarak torba tasarıya giren af düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde AKP ve HDP'li vekillerin verdiği iki ayrı önergeyle tasarıdan çıkarıldı. Affın iptal edilmesinde Maliye Bakanı Ağbal'ın itirazlarının etkili olduğu belirtildi. EPDK Başkan Yardımcısı Hamdi Bildirici, ülke genelinde kaçakçılık nedeniyle kapalı olan 324 akaryakıt istasyonu olduğunu, bunlardan 91'inin lisansının henüz iptal edilmediğini açıklamıştı.