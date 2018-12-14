Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor, torba yasaya girebilir! Kaçak akaryakıt mı kullanacağız?

Meclis’te görüşülen torba yasa teklifine konulan maddeyle, Türkiye’ye kaçak yollardan giren 7 milyon 410 bin litre akaryakıtın rafineriler tarafından işlenerek ekonomiye kazandırılması için düzenleme yapılacak.

Türkiye'ye kaçak yollardan giren 7 milyon 410 bin litre akaryakıtın rafineriler tarafından işlenerek ekonomiye kazandırılması için düzenleme yapılıyor. Meclis'te görüşülen torba yasa teklifine konulan maddeyle, teknik analizlerde rafinerilerin üretim süreçlerine zarar vermeyeceği anlaşılan kaçak akaryakıtların rafineriler tarafından satın alınması zorunlu hale getirildi. Yasa çıktıktan sonra rafineriler artık kaçak akaryakıtı zorunlu olarak ham petrol fiyatına satın alıp işleyecek ve vatandaşa benzin, motorin gibi akaryakıt ürünü olarak satacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından halen bekletilen 7 milyon 410 bin litre kaçak akaryakıtın yakılmak yerine rafinerilere satılacağı bildirildi.

DEVLET KULLANIYOR

Halen yürürlükteki Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya parayla satılarak tasfiye ediliyor. Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt ise en yakın rafinericiye ham petrol fiyatından satılıyor. Rafinerilerin bu ürünleri yine zorunlu olarak alması gerekiyor.

ÖNCE İSPAT, SONRA SATIŞ

Rafineriler, uygulamada üretim süreçlerine zarar verdiği gerekçesiyle kaçak ürünlerin önemli bir bölümünü geri çeviriyor. Yeni düzenlemeyle devlet, piyasada satılmaya uygun olmayan motorin, benzin, solvent, gaz yağı, nafta ve jet yakıtı gibi ürünleri test edip rafinerilerin üretim süreçlerine zarar vermeyeceğini teknik analizlerle kanıtlayacak. Kanıtlanmış ürünü rafineriler geri çeviremeyecek. Kanıtlanamayan ürünler ise bertaraf edilecek. 7 milyon 410 bin litre kaçak akaryakıtın analiz sonuçlarının rafinerilere zarar vermeyeceğinin ispatlandığı, yasanın çıkması halinde bu akaryakıtın yakılmadan ekonomiye kazandırılacağı bildirildi.

2540 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan ihbar üzerine durdurulan kamyonette 2540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri alınan ihbar üzerine Nazilli'den Aydın istikametine hareket halinde olan ve içerisinde kaçak akaryakıt olduğu öğrenilen bir kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 2 adet bin litrelik dolu plastik tank, 3 adet 180 litrelik dolu varil, bir adet 180 kilogramlık boş varil, 10 metre sarı hortum ve bir adet pompa ele geçirildi.